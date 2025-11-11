[르포]해군, 이지스함 3척 출격 첫 함대급 해상기동훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해군 기동함대사령부, 창설 후 첫 함대급 훈련

80회 생일 맞은 해군, 정조대왕함에 해군기

"적 항공기 확인! 대공 적색경보 발령! 총원 전투배치!"

10일 오후 경북 포항 동쪽 방향 약 70㎞(40마일) 해상에 위치한 7600t급 이지스구축함 '서애류성룡함'의 전투지휘실엔 일순 긴장감이 감돌았다. 다수의 항공기 활동 및 유도탄 활동이 탐지되면서다. 서애류성룡함 승조원들은 전투배치 방송에 따라 헬멧과 구명조끼를 착용하는 등 일사불란한 대공경계 태세에 나섰다. 전시 상황을 가정, 서애류성룡함이 다수 항공기·유도탄을 탐지하는 가상의 상황을 부여해 실시된 훈련의 한 과정이다.

AD

해군이 9일부터 2박 3일간 남해·동해에서 이지스구축함 3대가 동시 출격하는 첫 함대급 해상기동훈련에 나섰다. 이번 훈련은 지난 2월 해군 기동함대사가 창설된 이후 김인호 기동함대사령관(소장)과 함대 참모진이 해상에 전개하는 첫 함대급 해상기동훈련이다.

기동함대는 기존 해역함대(1·2·3함대)와 달리 상황에 따라 부여된 임무 해역에서 해양 우세 달성을 위한 기동부대작전을 수행하는 부대다. 주 임무는 해상기반 한국형 3축체계 작전 수행, 한반도 주변 해역에서 기동부대작전 수행, 초국가적·비군사적 위협대응 등으로 구성된다. 아울러 유사시에는 임무 해역에서 해양우세를 달성하고, 북한의 탄도미사일을 탐지·추적·요격하는 대탄도미사일 작전을 수행하고, 장거리 타격 능력을 바탕으로 핵심표적에 대한 정밀타격 등에 대한 임무도 수행한다.

'굉음' 울리며 함포 불 뿜어…수준급 해상 기동훈련도

이날 오전 11시. 해군 UH-60 블랙호크 헬기를 타고 도착한 포항 인근 해상엔 이지스구축함 서애류성룡함이 자리했다. 이날 오전 파고는 1.5~2.0m. 흔들리는 파고 속에서도 UH-60은 안정적으로 취재진을 싣고 함미에 위치한 헬기장에 도착했다.

함교에 올라 뒤를 돌아보니 후방엔 동급의 이지스구축함인 율곡이이함(DDG·7600t급)·구축함 왕건함·강감찬함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 서애류성룡함을 따르고 있었다. 이날 기동함대사령부의 첫 함대급 훈련엔 이들 함정을 비롯, 이지스구축함 정조대왕함(DDG·8200t급), 군수지원함 천지함·대봉함(AOE-Ⅰ·4200t급) 등 함정 7척과 항공기 3대가 참가했다.

오전 11시40분께 적 함정을 무력화하기 위한 함포사격이 실시됐다. 사령관의 지시가 떨어지자 서애류성룡함 등 4척의 함정에서 5인치(127㎜) 함포가 굉음을 내며 불을 뿜었다. 이날 4척의 함정이 쏜 포탄은 60개에 달한다. 5마일(약 8㎞)가량 떨어진 표적에선 물기둥이 곳곳에서 치솟았다.

오후엔 함미 수직발사기관(VLS) 갑판에 올라 함대 기동훈련을 참관했다. 기함으로서 장성기(★★)를 건 서애류성룡함이 선두에 선 가운데 해군기를 건 정조대왕함과 함께 율곡이이함, 왕건함, 강감찬함, 천지함, 대봉함 등 6척의 함정이 '종렬진'을 이뤘다. 현재 우리 해군이 보유한 이지스구축함 중 가장 큰 정조대왕함에 해군기를 단 것은 해군 창설 80주년(11월11일)을 기념하기 위해서다.

종렬진으로 이동하던 기동함대는 이윽고 500야드(약 450m)의 거리를 두고 능형(菱形)-쐐기형의 '복합진'을 형성했다. 서애류성룡함을 필두로 좌측엔 정조대왕함과 왕건함이, 우측엔 율곡이이함과 강감찬함이, 중앙엔 군수지원함인 천지·대봉함이 위치한 진이다. 이지스구축함과 구축함이 외곽을 기동하며 대공방어를 주도하고, 내측에 위치한 군수지원함을 보호하기 위한 진형이다.

복합진 형태로 운항하던 기동함대는 집행거리를 300야드(약 270m)까지 좁히기도 했다. 해군 관계자는 "300야드는 함선 간 거리로는 매우 가까운 거리로, 전술적인 의미가 있는 것은 아니나 기동함대가 뛰어난 조함능력을 보여준 것"이라고 전했다.

긴장감 깃든 전투지휘실…SM-2 등으로 다수 항공기·유도탄 격추

이날 오후 서애류성룡함 내 전투지휘실에선 적의 다수 항공기 및 유도탄이 공격해 오는 상황을 막는 대공전 훈련이 실시됐다. 블루라이트가 지휘실 내를 감싸고 도는 가운데, 방공전 조정관이 "총원 전투배치"라고 구령을 하자 승조원들은 일사분란하게 구명조끼와 헬멧을 착용하면서 부여된 임무 수행엔 나섰다.

우리 해군의 이지스구축함은 통상 동시표적 20개에 대해 대응할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 알려졌다. 정조대왕함, 율곡이이함·서애류성룡함 등 3개 이지스함이 함께 훈련에 참가한 만큼 수십 개 동시 표적에 대해 대응할 수 있는 상황이 된 것이다.

적 항공기가 지속 남하하자 서애류성룡함은 아 전력에게 구역방어를 제공하기 위해 SM-2 함대공유도탄 교전을 준비했다. 방공전조정관, 전술통제관의 지시 아래 서애류성룡함의 SM-2가 발사되자 스파이 레이더 화면상의 적 항공기는 소실됐다. 이후 전술통제관이 격추 완료를 보고하면서 다수 항공기에 대한 탐지·추적·격추훈련은 종료됐다.

이어선 다수 유도탄 교전 시나리오에 대한 훈련도 진행됐다. 전탐부사관으로부터 미상의 비행물 접촉 상황을 보고 받은 전술통제관은 탐지·추적 장비를 활용해 해당 표적의 정보를 확인할 것을 지시했다. 서애류성룡함은 전자전 장비 분석을 통해 이들 미상항체가 적 유도탄인 것으로 판단했다. 서애류성룡함은 SM-2를 통해 적 유도탄을 요격했고, 무장통제 장비 이용 판단결과 적 유도탄이 격추된 것을 확인하면서 훈련을 마무리했다.

해군은 이번 훈련을 통해 언제 어디서나 부여된 임무를 수행하는 기동함대의 작전수행능력을 재확인했다. 참가전력은 관할 해역을 부여하지 않고 부여된 임무를 수행하는 기동함대의 특성에 따라 남해와 동해를 이동하며 대함전·대잠전·방공전 등 복합 상황 대응훈련을 실시했다. 또 탄도미사일 탐지·추적 훈련을 통해 해상기반 한국형 3축체계 핵심부대로서의 작전 수행능력을 강화했다.





AD

김 사령관은 "첫 함대급 해상기동훈련을 통해 언제 어디에서나 부여된 임무를 수행하는 기동함대의 작전 수행능력을 확인할 수 있었다"면서 "유사시 압도적 전력으로 전승을 보장하기 위한 실전적 훈련을 반복, 확고한 군사대비태세를 지속 확립하겠다"고 밝혔다.





포항=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>