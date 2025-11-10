'대한민국 지속가능 발전대회'서 지속가능한 미래 위한 '화성 선언' 채택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탄소중립 사회로의 전환 가속화 촉구

민·관 협력, 시민사회 연대로 기후위기 대응

경기도 화성시 일원에서 개최된 '2025 대한민국 지속가능발전대회'에서 민·관 협력과 시민 연대를 통해 기후위기에 대응하기 위한 공동선언문이 채택됐다.

화성시는 지난 5일부터 7일까지 사흘간 '기술과 포용의 혁신, 화성에서 대한민국의 길을 찾다'를 주제로 개최된 '대한민국 지속가능발전대회가 성황리에 폐막했다고 10일 밝혔다.

정명근 화성시장이 '대한민국 지속가능 발전대회' 개막식에서 환영사를 하고 있다. 화성시 제공

민·관·산·학·연 전문가 등 3000여 명이 참여한 이번 대회는 'K-지속가능성'의 새로운 이정표를 제시했다는 평가를 받는다.

대회 첫날 정조효공원에서 열린 개막식에서는 대회의 핵심 가치인 '협력'을 상징하는 '화성형 ESG 거버넌스 출범식'이 개최됐다. '화성형 ESG 거버넌스'는 지자체 등 공공의 지원, 기업의 사회적 책임, 시민사회의 활동을 연계해 지역 현안을 함께 해결하는 3자 간 협력 체계다.

대회 기간에는 '대한민국 지속가능발전 공모전'과 '대한민국 솔라리그 시상식'이 진행됐다. 지속가능발전 공모전은 전국 곳곳의 우수 지속가능발전 실천 사례를 발굴해 활동가들을 격려하는 상이다. 솔라리그는 재생에너지 보급 성과가 우수한 지자체와 시민을 포상해 탄소중립 사회로의 전환을 독려하는 행사다.

개막식에서 참가자들은 '대한민국 지속가능발전목표(SDGs) 2030 화성 선언'을 채택하는 성과를 이끌어 냈다.

선언문은 생태적 한계와 기후위기를 정면으로 마주하고 탄소중립 사회로의 전환을 가속화할 것을 촉구하는 내용을 담았다. 선언문은 이를 위해 민·관 협력과 시민사회 연대 과정에서 지방정부와 지속가능발전협의회가 중추적 역할을 맡고, 청년과 시민이 직접 참여하여 이행을 점검하는 체계를 확립해 세대 간 약속으로 이어가겠다는 '전환의 대장정'을 강조했다.

'2025 대한민국 지속가능 발전대회' 개막식에서 참석자들이 '대한민국 SDGs 2030 화성선언'을 채택하는 퍼포먼스를 하고 있다. 화성시 제공

대회 기간 화성시민대학에서는 23개의 주제별 세션과 2025 지속가능발전 추계 학술대회 등으로 구성된 대규모 콘퍼런스도 열렸다. 콘퍼런스에서는 ▲국민 체감 지속가능발전 30년 ▲기후위기 대응과 에너지 전환 ▲시민 주도 마을만들기 ▲지속가능발전교육 활성화 ▲생물다양성 보전 등 SDGs의 핵심 의제들이 논의됐다.

'도시 솔루션 스파크, 화성에서 전국으로' 특별 세션에서는 화성시 공직자, 화성시지속가능발전협의회 위원, 전국에서 모인 지속가능발전 전문가와 활동가들이 머리를 맞대기도 했다. 특별세션은 화성시의 핵심 현안인 ▲자율주행 리빙랩 고도화 ▲RE100 미래산업단지 ▲통합돌봄 시스템 구축 ▲시민·기업 탄소감축을 주제로 진행됐다.

대회 기간에는 '화성시 시티투어-착한여행 하루'와 연계된 5개 코스별 현장 탐방 프로그램도 열렸다. 이 프로그램은 지역 주민을 배려하고 자연환경과 문화유산을 보전하는 지속가능한 미래를 위한 책임 여행 프로그램이다. 참가자들은 황금해안길, 공룡알화석산지, 매향리평화기념관 등 화성시의 지속가능발전 현장을 직접 경험했다.





정명근 화성시장은 "이번 대회는 '기술과 포용'이라는 시의 핵심 가치를 전국과 공유하고, 지속가능한 대한민국의 길을 함께 모색한 의미 있는 시간이었다"며 "대회에서 논의된 소중한 제안을 시정에 적극적으로 반영해 지속가능발전을 선도하는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

