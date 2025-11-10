본문 바로가기
임실군, 지난달 관광객 129만명 방문…역대 최고 기록

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.10 14:00

임실N치즈축제·치즈테마파크·옥정호 등

전북 임실군은 지난달 한 달 동안 임실군에 방문한 관광객이 월 기준 역대 최고치 129만명을 기록했다고 10일 밝혔다.

임실군, 지난달 관광객 129만명 방문…역대 최고 기록 임실군이 지난달 한달 동안 임실군에 방문한 관광객이 월 기준 역대 최고치 129만명을 기록했다. 임실군 제공
최근 발표된 한국관광공사 데이터랩에 따르면 지난달 임실군을 찾은 방문객 수는 129만명으로 집계됐다.


이는 한국관광공사 통계가 잡힌 지난 2018년 이후 월 단위 임실군 방문객 중 가장 많은 수치로, 지난해 같은 기간 대비에서도 무려 35%나 증가한 수치이다.


이 같은 성과는 2025 임실 방문의 해를 맞아 추진한'2025 임실N치즈축제'가 전국적인 관광객 유입 효과를 낸 것이 주효했다는 분석이다.


여기에 축제가 끝난 이후에도 치즈테마파크에 전시된 국화꽃과 구절초 경관에 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원의 가을꽃 향연을 보기 위한 수많은 나들이객이 전국 각지에서 방문하며, 관광객 증가를 크게 견인했다.


임실N치즈축제와 치즈테마파크, 옥정호 등 핵심 관광지에 사람이 많이 찾은 데는 집중적인 홍보 효과도 한몫했다.


실제 군은 올해 초 신설된 홍보 전담 부서인 홍보담당관을 중심으로 사계절 축제와 계절별 주요 관광지 등을 신문과 방송, 통신 및 인터넷, 유튜브 등 SNS 4개 채널 등을 활용, 철저한 사전 기획에 따른 적재적소의 홍보 마케팅을 전개했다.


오수의견제와 함께하는 임실펫스타가 열린 지난 5월에는 월 방문객 100만명을 일찌감치 돌파한 바 있다.


당시에는 황금연휴와 가정의 달 특수에 힘입어 옥정호 출렁다리, 임실치즈테마파크 장미원, 오수의견관광지 등을 중심으로 많은 관광객이 몰렸고, 이후 여름철부터 치즈축제와 대표 관광지 사전홍보를 꾸준히 이어온 것이 상승세의 기반이 됐다.


5월 기록을 깨며 더 많은 방문객이 찾아온 10월에는 치즈축제 개최와 가을 관광수요가 맞물리며 가장 높은 증가세를 보였다. 지난달 8일부터 12일까지 5일간 열린 국내 유일의 치즈축제인 '2025 임실N치즈축제'에 61만명이 찾으며 정점을 찍었다.


당시 축제는 큰 성공을 거두며 관광객 중심의 차별화된 프로그램 등 체계적 준비와 특별한 5일간의 풍성한 콘텐츠 마련해 호평받았다. 홍보담당관 중심의 짜임새 있는 전략적 홍보는 군의 사계절 축제에서 더욱 돋보였다는 평가다.


체험형 이벤트로 젊은 세대와 가족 단위 관광객의 적극적인 참여를 이끌었고, 축제 현장과 SNS를 연계한 실시간 콘텐츠 홍보는 게시글, 릴스, 숏폼 영상 등으로 빠르게 확산해 온라인 조회 수 수십만 회 이상을 기록하며 전국 단위 관심도 크게 높였다.


이번 기록은 단순한 축제 성과를 넘어 임실군의 적극적인 홍보 활동이 관광 실적으로 이어진 주목할 만한 사례이다.


군은 유튜브' 임실엔 TV'와 인스타그램 등 공식 SNS 채널을 활용해 현장 중심의 영상 콘텐츠를 실시간으로 게시하며, 관광지 정보와 축제 소식을 전국으로 확산시켰다.


군은 10월 축제의 성과를 발판 삼아 오는 12월, 크리스마스 시즌' 임실 산타 축제'에서도 다채로운 이벤트와 체험 중심의 홍보프로그램을 강화해 연말 관광수요를 끌어들인다는 계획이다.


심민 군수는 "지난 5월의 100만명 돌파에 이어 지난달에는 129만명이라는 역대 최대 방문객 수를 기록했다"며 "이는 온·오프라인 홍보 전략을 지속해서 강화, 누적 천만 관광객 시대를 실현하고 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

