삼성증권, 연금저축 이벤트 실시

삼성증권이 '세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트'를 이달 30일까지 진행한다고 10일 밝혔다.

연금저축 계좌는 개인형 연금 계좌다. 연간 세액공제 대상 납입한도는 600만원이다. 또한 개인형퇴직연금(IRP) 납입분을 합산하여 최대 900만원까지 세액공제 받을 수 있어 연말마다 필수 세테크 수단으로 꼽힌다.

이번 이벤트는 내년 연말정산을 앞두고 세액공제 혜택을 위해 연금저축 계좌를 적극 활용하는 고객을 지원하고자 준비된 이벤트다.

먼저 '연금저축 순입금 이벤트'는 이벤트 기간 내 삼성증권 연금저축에 순입금한 고객을 대상으로 진행된다. 순입금액은 ▲신규 입금 ▲타사연금 가져오기 ▲만기된 ISA를 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산하여 산정된다. 지급 금액은 1000만원 이상 2000만원 미만 순입금 시 모바일 상품권 1만원권부터, 최대 5억원 이상 순입금 시 모바일 상품권 100만원권까지 순입금액 구간에 따라 조건을 충족한 고객 전원에게 모바일 상품권이 지급된다.

다음으로 'Boom-up 이벤트'는 신규 고객 또는 총 잔고 100만원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 내 연금저축 계좌에 1백만원 이상 순입금한 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권을 지급한다. 보험사에서 연금을 이전하는 경우 지급조건 산정 시 금액을 2배로 인정한다. 이벤트 리워드는 2026년 1월 말 지급될 예정이다.

한편, 삼성증권은 3분기 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 증권 사업자 중 적립금 순위 2위를 기록했다. 이러한 삼성증권 연금잔고의 성장 배경으로는 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스들이 있다. 삼성증권은 연금고객의 자산관리를 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에서 연금센터를 운영 중이며 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다.

이외에도 고객 맞춤형 상품추천, 매매/리밸런싱, 성과보고서를 제공하는 서비스 '퇴직연금 S톡' , 서류 작성없이 간단한 정보만으로 IRP 계좌 개설이 가능한 '삼성증권 3분 IRP', 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 ETF를 자동으로 적립할 수 있는 'ETF 모으기' 서비스를 선보이고 있다.





세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트'와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'을 참고하면 된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

