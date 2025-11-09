본문 바로가기
"주한미군은 괜찮을까"…최장기 美 정부 셧다운, 급여 미지급 현실화

구나리기자

입력2025.11.09 16:46

수정2025.11.09 17:02

유럽 당국들, 급한 불 끄려 대출 승인·대납도
미 국방부 "현지 직원들의 기여 소중" 대답만

미국 역사상 최장기간 이어지고 있는 '연방정부 셧다운'(일시적 업무정지) 조처에 해외 미군기지에서 일하는 현지 직원들이 급여를 제때 받지 못하고 있는 것으로 전해졌다.


"주한미군은 괜찮을까"…최장기 美 정부 셧다운, 급여 미지급 현실화 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)을 알리는 표지판. 게티이미지
8일(현지시간) AP통신 등 외신은 셧다운 여파로 유럽 미군기지에서 6주 전부터 급여를 제대로 받지 못한 현지 직원이 수천 명에 달한다고 보도했다. 일부 주둔국에서는 현지 정부가 일단 급여를 대납해 자국 근로자들의 생활을 돕고 있으나 무급으로 일해야 하는 상황이 이어지면서 생계에 어려움을 겪는 사례가 나오고 있다.


이탈리아의 경우 5개 미군기지에 4600명이 넘는 노동자들이 근무하고 있다. 이 중 2000여 명이 10월분 급여를 받지 못한 것으로 전해졌다. 안젤로 차카리아 이탈리아 아비아노 공군기지 노조 간부는 "근로자들이 주택담보대출을 상환하지 못하거나 자녀 양육에 어려움을 겪는 것은 물론 출근을 위한 연료비도 마련하지 못하고 있다"고 강조했다. 그는 이번 상황이 이탈리아의 노동자들에게 극심한 영향을 미치고 있다면서 "아무도 답이 없고 책임감도 느끼지 않는 어처구니없는 상황"이라고 분노했다. 이탈리아 외무부는 이 문제를 해결하기 위해 미국 당국과 논의하고 있다고 밝혔다.


포르투갈에서도 아조레스 제도의 라제스 기지에 근무하는 현지 근로자 360명 이상이 임금 문제에 시달리고 있다. 현지 노조는 이들이 미국과 포르투갈의 협정에 따라 무급휴직이 인정되지 않아 돈을 받지 못하는데도 출근할 수밖에 없는 처지라고 설명했다. 아조레스 제도 지방정부는 일단 급여 지급을 위해 은행 대출을 승인한 상황이다.


독일은 정부가 나서서 직원들의 급여를 지급하기로 결정했다. 독일 재무부는 "미군 기지에 근무하는 직원 1만1000여명의 급여를 정부가 대납하기로 했다"며 "셧다운이 종료되면 돌려받을 수 있을 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 스페인에서도 정부가 나서서 현지 직원들의 급여 문제를 대신 해결해준 것으로 알려졌다.


린다 빌메스 하버드대학교 케네디스쿨 교수는 현지 계약직 근로자들이 셧다운 기간 급여를 받지 못할 위험이 가장 크다고 지적했다.


다만 주한미군 관련 내용은 외신 보도에 포함돼있지 않았다. AP가 미 국방부에 해당 사태와 관련한 질문을 했지만 국방부는 "전 세계 현지 직원들의 기여를 소중히 여기고 있다"는 내용의 답변만 보내왔다고 전했다.


"주한미군은 괜찮을까"…최장기 美 정부 셧다운, 급여 미지급 현실화 지난달 28일(현지시간) 미국 매사추세츠주 보스턴에서 열린 집회에 한 남성이 참여해 '영양보충지원프로그램(SNAP)은 가족들을 먹여 살린다'라고 적힌 플래카드를 들고 있다. 로이터연합뉴스

이날까지 미국 연방정부의 셧다운이 39일째에 접어들면서 시민들이 곳곳에서 불편을 느끼고 있다. 운항 감축에 들어선 항공편은 매일 수천편씩 취소·지연되고, 식비 지원이 끊긴 저소득층은 하염없는 생활고를 겪을 처지에 놓였다. CNN은 "역사상 가장 긴 셧다운의 영향이 전국으로 퍼지면서 수백만 미국인이 불안정한 상태에 놓였고 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있다"고 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)는 월마트 쓰레기통을 털어오거나 민간 비영리 식량 배급소 '푸드 뱅크'까지 다녀올지 연료비를 아낄지 고민하는 저소득층 시민들의 개별 사례도 전했다.


외신은 셧다운으로 인해 미국 경제는 매주 약 150억달러(약 21조8600억원)의 손실을 보고 있다고도 설명했다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
