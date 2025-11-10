11월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next]

1500원 돌파 우려 속 "다음 상단 1480원"

AI 거품론에 글로벌 증시 변동성↑…외국인 순매도 지속 가능성

개인·기업 해외투자 확대+대미투자 우려, 구조적 원화 약세 요인

이달 원·달러 환율 평균이 미·중 관세 전쟁 우려가 절정에 달했던 지난 4월 수준을 넘어 고공행진하고 있다. 전문가들은 원·달러 환율이 1500원을 돌파할 가능성을 열어둔 상태에서 최근 이어진 외국인의 국내 증시 대거 '팔자'세 지속 여부와 미국의 통화 완화 기대 강화 가능성 등을 지켜봐야 한다고 진단했다.

지난 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.

11월 첫 주 평균 1444.1원…주요국 대비 큰 원화 가치 하락 폭

10일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 11월 들어 지난 7일까지 주간 거래 종가(오후 3시30분) 기준 원·달러 환율 평균은 1444.1원으로 지난 4월(1441.9원) 수준을 넘어섰다. 이달 들어 환율이 30원 가까이 오른 결과다. 7일 원·달러 환율 주간 종가는 1456.9원으로 지난 4월9일(1484.1원) 이후 약 7개월 만에 최고치를 기록했다. 이날 야간 거래는 1461.5원까지 뛰며 역시 4월9일 야간 종가(1472.0원) 대비 최고치를 나타냈다. 지난 4월은 탄핵 정국 끝에 조기 대통령 선거 전 정치 불확실성이 여전했던 국내 환경에, 밖으로는 미·중 무역전쟁 우려가 최고조에 이르렀던 시점이다. 11월 첫 주 원화 가치는 야간 종가 기준 전주 대비 1.95% 떨어졌다. 같은 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치인 달러인덱스가 0.15% 절상된 데 비해 원화 가치 하락 폭이 컸다.

이달 원·달러 환율 급등에는 외국인 투자자의 대규모 국내 주식 매도세가 직접적인 영향을 미쳤다. 외국인은 11월 첫 주에만 국내 주식 7조2638억원어치를 순매도했다. 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 관세와 대미 투자 등 굵직한 불확실성 요인이 해소되자 그간 급등에 따른 차익실현 물량이 대거 출회됐다는 분석이다. 시장에선 외국인의 썰물 흐름이 당분간 이어지면서 원화를 달러로 바꾸려는 수요가 늘며 환율 상승을 부추길 수 있다고 우려했다. 인공지능(AI) 거품론으로 글로벌 증시 변동성이 커진 가운데 미국 고용 악화 우려 등에 따라 위험 회피 심리가 강화하면 추가 출회가 이어질 수 있다는 것이다.

'서학개미' 약진+대미 투자 부담…구조적 고환율 고착화 우려

구조적인 원화 약세 압력 요인도 부각됐다. 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인 투자자)와 국내 기업의 해외투자 확대, 연간 약 200억달러 규모의 대미 투자 부담 등이 중장기적 고환율 고착화 요인으로 꼽힌다. 올해 들어 9월까지 거주자 해외증권 투자액은 998억5000만달러로 같은 기간 외국인 국내증권 투자액(296억5000만달러)을 3배 이상 웃돌았다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "서학개미와 연기금을 중심으로 한 해외증권투자, 기업의 해외 직접투자 등으로 국내 달러 공급이 빠르게 외부로 재유출되는 구조가 고착화했다"고 짚었다. 경제 규모 대비 순대외자산 비율이 균형 수준보다 높아 원화 약세 압력이 커질 우려가 있다는 지적이다. 한은에 따르면 우리나라 순대외금융자산 규모는 올해 2분기 말 기준 1조304억달러다. 국내총생산(GDP)의 55% 수준으로 역대 2위 수준이다.

연 200억달러 대미 투자 우려도 환율에 부담으로 작용하는 모습이다. 정부는 외화자산 운용수익과 정부 보증채 등을 활용, 외환시장 영향이 제한적일 것이라고 강조했으나 시장에선 영향이 불가피하다고 보고 있다. 최예찬 상상인증권 연구원은 "현물환 시장을 통하지 않는 달러 유출이라 하더라도 외환보유액의 감소는 국가 신용도 저하, 외국인 자금 이탈 확대 등으로 이어질 수 있다"며 "이로 인한 간접적인 환율 상승 압력을 배제하기 어렵다"고 말했다. 정책적 조달 방식에 따라 단기 시장 충격은 제한적일 수 있으나, 준비자산 감소가 누적되면 환율의 펀더멘털 상향 압력은 불가피하다는 것이다. 대규모 투자에 따른 국내 제조업 공동화, 외화자산 운용수익을 대미 투자로 전용하면서 나타날 수 있는 외환보유액 복원력 문제 등도 우려 요인이다.

"다음 상단 1480원"…당국 개입 경계감은 추가 상승 제한 요인

시장에선 올해 원·달러 환율 1500원 돌파 우려도 점점 커지고 있다. 1450원 선을 뚫은 원·달러 환율의 다음 상단은 1480원 선으로 제시됐다. 문다운 한국투자증권 연구원은 4분기 환율 전망을 기존 1390원에서 1420원으로 올려잡으면서 "10월 중 마무리될 것으로 예상했던 미국 정부 셧다운이 장기화하고 있는 데다 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴하면서 강달러 압력이 지속되고 있다. 시장에서 원화 추가 약세 기대가 자리 잡으면서 수출 업체를 포함해 달러 매도 수요도 많이 약화했다"며 "다음 유의미한 상단은 계엄 당시 진입했던 1480원"이라고 짚었다.





다만 당국 개입 경계감과 레벨 부담은 추가 상승을 제한하는 요인으로 꼽혔다. 전문가들은 환율 상승세가 진정되기 위해선 뚜렷한 약달러 전환이 필요하다고 봤다. Fed의 통화 완화 기대가 재확산하거나 반도체를 중심으로 한 한국의 수출 호조세 지속되면 환율 상승 압력이 줄어들 것이라는 분석이다. 다만 당분간 환율 안정 수준은 1400원 전후로 제한될 것이라고 전망했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

