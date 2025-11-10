본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

11월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next]

김유리기자

입력2025.11.10 06:25

수정2025.11.10 07:01

시계아이콘02분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1500원 돌파 우려 속 "다음 상단 1480원"
AI 거품론에 글로벌 증시 변동성↑…외국인 순매도 지속 가능성
개인·기업 해외투자 확대+대미투자 우려, 구조적 원화 약세 요인

이달 원·달러 환율 평균이 미·중 관세 전쟁 우려가 절정에 달했던 지난 4월 수준을 넘어 고공행진하고 있다. 전문가들은 원·달러 환율이 1500원을 돌파할 가능성을 열어둔 상태에서 최근 이어진 외국인의 국내 증시 대거 '팔자'세 지속 여부와 미국의 통화 완화 기대 강화 가능성 등을 지켜봐야 한다고 진단했다.


11월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next] 지난 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.
AD
11월 첫 주 평균 1444.1원…주요국 대비 큰 원화 가치 하락 폭

10일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 11월 들어 지난 7일까지 주간 거래 종가(오후 3시30분) 기준 원·달러 환율 평균은 1444.1원으로 지난 4월(1441.9원) 수준을 넘어섰다. 이달 들어 환율이 30원 가까이 오른 결과다. 7일 원·달러 환율 주간 종가는 1456.9원으로 지난 4월9일(1484.1원) 이후 약 7개월 만에 최고치를 기록했다. 이날 야간 거래는 1461.5원까지 뛰며 역시 4월9일 야간 종가(1472.0원) 대비 최고치를 나타냈다. 지난 4월은 탄핵 정국 끝에 조기 대통령 선거 전 정치 불확실성이 여전했던 국내 환경에, 밖으로는 미·중 무역전쟁 우려가 최고조에 이르렀던 시점이다. 11월 첫 주 원화 가치는 야간 종가 기준 전주 대비 1.95% 떨어졌다. 같은 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치인 달러인덱스가 0.15% 절상된 데 비해 원화 가치 하락 폭이 컸다.


11월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next]

이달 원·달러 환율 급등에는 외국인 투자자의 대규모 국내 주식 매도세가 직접적인 영향을 미쳤다. 외국인은 11월 첫 주에만 국내 주식 7조2638억원어치를 순매도했다. 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 관세와 대미 투자 등 굵직한 불확실성 요인이 해소되자 그간 급등에 따른 차익실현 물량이 대거 출회됐다는 분석이다. 시장에선 외국인의 썰물 흐름이 당분간 이어지면서 원화를 달러로 바꾸려는 수요가 늘며 환율 상승을 부추길 수 있다고 우려했다. 인공지능(AI) 거품론으로 글로벌 증시 변동성이 커진 가운데 미국 고용 악화 우려 등에 따라 위험 회피 심리가 강화하면 추가 출회가 이어질 수 있다는 것이다.


'서학개미' 약진+대미 투자 부담…구조적 고환율 고착화 우려

구조적인 원화 약세 압력 요인도 부각됐다. 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인 투자자)와 국내 기업의 해외투자 확대, 연간 약 200억달러 규모의 대미 투자 부담 등이 중장기적 고환율 고착화 요인으로 꼽힌다. 올해 들어 9월까지 거주자 해외증권 투자액은 998억5000만달러로 같은 기간 외국인 국내증권 투자액(296억5000만달러)을 3배 이상 웃돌았다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "서학개미와 연기금을 중심으로 한 해외증권투자, 기업의 해외 직접투자 등으로 국내 달러 공급이 빠르게 외부로 재유출되는 구조가 고착화했다"고 짚었다. 경제 규모 대비 순대외자산 비율이 균형 수준보다 높아 원화 약세 압력이 커질 우려가 있다는 지적이다. 한은에 따르면 우리나라 순대외금융자산 규모는 올해 2분기 말 기준 1조304억달러다. 국내총생산(GDP)의 55% 수준으로 역대 2위 수준이다.


연 200억달러 대미 투자 우려도 환율에 부담으로 작용하는 모습이다. 정부는 외화자산 운용수익과 정부 보증채 등을 활용, 외환시장 영향이 제한적일 것이라고 강조했으나 시장에선 영향이 불가피하다고 보고 있다. 최예찬 상상인증권 연구원은 "현물환 시장을 통하지 않는 달러 유출이라 하더라도 외환보유액의 감소는 국가 신용도 저하, 외국인 자금 이탈 확대 등으로 이어질 수 있다"며 "이로 인한 간접적인 환율 상승 압력을 배제하기 어렵다"고 말했다. 정책적 조달 방식에 따라 단기 시장 충격은 제한적일 수 있으나, 준비자산 감소가 누적되면 환율의 펀더멘털 상향 압력은 불가피하다는 것이다. 대규모 투자에 따른 국내 제조업 공동화, 외화자산 운용수익을 대미 투자로 전용하면서 나타날 수 있는 외환보유액 복원력 문제 등도 우려 요인이다.


11월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next]
"다음 상단 1480원"…당국 개입 경계감은 추가 상승 제한 요인

시장에선 올해 원·달러 환율 1500원 돌파 우려도 점점 커지고 있다. 1450원 선을 뚫은 원·달러 환율의 다음 상단은 1480원 선으로 제시됐다. 문다운 한국투자증권 연구원은 4분기 환율 전망을 기존 1390원에서 1420원으로 올려잡으면서 "10월 중 마무리될 것으로 예상했던 미국 정부 셧다운이 장기화하고 있는 데다 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴하면서 강달러 압력이 지속되고 있다. 시장에서 원화 추가 약세 기대가 자리 잡으면서 수출 업체를 포함해 달러 매도 수요도 많이 약화했다"며 "다음 유의미한 상단은 계엄 당시 진입했던 1480원"이라고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 당국 개입 경계감과 레벨 부담은 추가 상승을 제한하는 요인으로 꼽혔다. 전문가들은 환율 상승세가 진정되기 위해선 뚜렷한 약달러 전환이 필요하다고 봤다. Fed의 통화 완화 기대가 재확산하거나 반도체를 중심으로 한 한국의 수출 호조세 지속되면 환율 상승 압력이 줄어들 것이라는 분석이다. 다만 당분간 환율 안정 수준은 1400원 전후로 제한될 것이라고 전망했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기