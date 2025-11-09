철강 쇼크 선제 차단… 포항시, 고용노동부에 ‘고용위기 선제대응지역’ 신속 지정 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철강 경기 둔화·지역 고용불안 선제 대응, 조속한 결단 요청



산업·고용 투 트랙 연계… 기업·근로자 동시 지원 강화 추진

포항시가 철강 산업 경기 둔화와 대외 통상 불확실성으로 인한 고용 불안정을 선제적으로 차단하기 위해 나섰다.

시는 지난 6일 고용노동부에 '고용위기 선제대응지역'의 신속한 지정을 강력하게 건의했다고 전했다.

'고용위기 선제대응지역' 제도는 '고용위기 선제대응지역의 지정 기준 등에 관한 고시'를 통해 고용 상황이 급격히 악화될 우려가 있는 지역을 미리 지정해 지원하는 제도다.

지정을 위해서는 지방고용노동관서의 장이 지자체와 전문가의 의견을 수렴해 고용노동부 장관에 지정을 건의하고, 이후 고용노동부 장관이 고용정책심의회를 거쳐 지정 여부를 결정하며 지정기간은 최대 6개월이다.

시는 철강산업 불황이 공장 가동 축소와 인력 감축으로 이어지고 협력업체와 중소기업에도 압력이 누적되는 상황에서 지정 지연은 인위적 감원, 핵심 숙련 인력 외부 유출, 협력업체 연쇄 부실 등 부정적 파급효과가 커 지역 경제 침체가 가중화될 우려가 있다고 보고 있다.

이에 따라 지금 필요한 것은 지정의 신속성과 확실성이며 중앙정부의 조속한 결단이 지역 고용안정의 분수령이 될 것이라고 강조했다.

지정 시 고용유지 지원금, 직업능력개발 지원사업, 생활안정자금 융자 등의 지원 요건이 완화되고 지원 수준이 확대돼 지난 8월 지정된 '산업위기 선제대응지역'과 함께 철강기업과 근로자의 고용안정은 물론 지역 경제 충격 완화에 크게 기여할 것으로 기대된다.





AD

이강덕 시장은 "포항은 산업과 고용을 함께 지탱할 이중 안전망이 필요하다"며 "시는 나라의 뼈대 산업인 철강산업의 위기를 타개하고 지역 일자리 안정을 이루기 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

포항시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>