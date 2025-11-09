"외국인 안심하고 성매매 해"…'여성만 처벌되는 구조' 깬다는 다카이치 총리

해외 언론의 ‘섹스 투어리즘’ 지적에 대응
범죄 조직 개입 가능성… 규제 재검토 예고
다카이치 사나에 일본 총리가 외국인 관광객을 대상으로 한 일본인 여성의 성매매가 사회적 문제로 떠오른 데 대해 "매매춘 근절을 위해 대책을 추진하겠다"고 밝혔다. 최근 해외 언론에서 일본을 '새로운 섹스 투어리즘 국가'로 소개하는 보도가 이어지자 정부 차원에서 대응하겠다고 나선 것이다.
9일 산케이 신문 등 일본 현지언론 보도에 따르면 입헌민주당 소속 시오무라 후미카 의원은 최근 참의원 본회의에서 다카이치 총리를 상대로 한 질의에서 "외국 남성이 안심하고 성매매를 할 수 있는 나라로 인식되는 한편, 성을 판매할 수밖에 없는 여성만 처벌되는 구조가 지속되고 있다"고 지적하며 국제적 이미지 악화를 우려했다고 보도했다.
다카이치 총리는 현행 매춘방지법이 성매매 알선이나 권유를 처벌하는 수준에 그치고 성 구매자 처벌 규정이 명확하지 않다는 지적을 인정했다. 이어 "사회 환경 변화에 맞춰 규제 방식도 검토하겠다"고 밝히면서 "범죄 조직의 개입을 차단하고 일본 여성의 존엄을 지키는 것이 중요하다"고 강조했다.
지난해 말 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 '아시아의 새로운 섹스 투어리즘 수도인 도쿄'라는 제목의 기사를 통해 일본의 성매매 실태를 고발한 바 있다. 보도에 따르면 성매수자 중 다수는 중국인 관광객이다.
다나카 요시히데 일본 청소년보호연락협의회 사무총장은 "성매매 장소가 된 공원에는 해가 지기도 전부터 젊은 여성들이 나와 대기한다"면서 "공원이 성매매와 동의어가 될 정도로 상황이 심각하다"고 밝혔다.
산케이 신문은 외국인 남성들이 도쿄 가부키초에서 '섹스 투어'를 하는 실상이 일부 지역에서 보도됐지만 이제는 해외로도 확산하고 있다며 "외국인을 대상으로 한 성매매 '투어'가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유통되고 있다는 보도도 나오고 있다"고 전했다.
최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
