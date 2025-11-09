충남도, 축산물 안전관리 전국 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식약처 평가서 최우수기관 선정… 생산부터 유통까지 전 과정 관리 인정

충남도가 식품의약품안전처가 실시한 '2025년도 축산물 안전관리 우수기관 평가'에서 전국 1위를 차지했다. 생산·유통 전 단계에 걸친 과학적 관리와 예방 중심의 현장 행정이 높은 평가를 받으며, 충남이 명실상부 '축산물 안전관리 모범 지역'으로 자리매김했다.

9일 도에 따르면 이번 평가는 전국 17개 시·도를 대상으로 ▲축산물 생산·유통 단계별 안전관리 실적 ▲부정 축산물 예방 관리 ▲명예축산물위생감시원 운영 등 총 5개 항목으로 이뤄졌다.

도는 모든 항목에서 최고 수준의 달성률을 기록하며 경남도와 함께 종합 공동 1위를 차지했다.

특히 축산물 안전관리 전 과정에 걸친 체계적인 점검 시스템과 현장 대응력에서 탁월한 성과를 보였다.

도는 축산물가공업체와 식육포장처리업소를 대상으로 위해요소중점관리기준(HACCP) 운영 실태를 강화 점검하고, 이물·변질 등 민원 발생 시 즉시 대응할 수 있는 신속 대응 체계를 구축해왔다.

또 명예축산물위생감시원에 대한 역량 강화 교육과 유통단계 합동 점검, 부정·불량 축산물의 시장 유통 차단을 위한 관계기관 협업 시스템 구축 등도 우수한 평가를 받았다.





조수일 도 동물방역위생과장은 "이번 성과는 도와 15개 시·군이 협력해 일궈낸 결실"이라며 "앞으로도 과학적이고 예방 중심의 축산물 안전관리로 도민이 안심하고 소비할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

