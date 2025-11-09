본문 바로가기
신세계 강남점, 3년 연속 매출 3조원 돌파…"내년 4조원 넘본다"

김흥순기자

입력2025.11.09 06:00

지난해보다 3주 앞당겨…최단 기간 기록
명품 라인업 국내 최다…최대 규모 식품관 완성
외국인 매출 71%↑·신규 VIP 유입 확대
내년 매출 4조 달성…K백화점 위상↑

신세계백화점 강남점이 지난 7일 국내 백화점 중 가장 먼저 올해 누적 매출(거래액) 3조원을 달성했다.


이는 2023년부터 3년 연속 3조원을 넘어선 것으로 달성 시점도 2년 전(12월24일)보다 두 달, 지난해(11월28일)보다는 3주가량 앞당기며 최단 기록을 수립했다. 지속적인 투자와 공간혁신으로 본업 경쟁력을 끌어올린 결과라고 회사 측은 분석했다.


신세계백화점 강남점. 신세계백화점 제공
국내 최다·최대 명품, 국내 유일·최초 매장까지

신세계백화점 강남점은 국내 단일 점포 기준 최대 명품 라인업을 앞세워 이 같은 성과를 달성했다. 올해 강남점 명품 매출은 전체 매출의 40%를 차지했다. 이곳에는 에르메스(4개), 루이 비통(3개), 샤넬(4개)을 비롯한 '에루샤' 3대 명품과 구찌(6개), 디올(4개), 보테가베네타, 프라다 등 글로벌 브랜드가 남성·여성 부티크, 뷰티, 슈즈, 주얼리, 키즈라인 등 세분화된 형태로 약 100여개 매장에 걸쳐 입점해 있다.


또 프랑스 력셔리 브랜드 디올의 키즈 버전인 '베이비디올' 매장도 국내 최초로 강남점에서 선보였고 지난해에는 프랑스와 일본에 이어 전세계 3번째이자 국내 첫 루이 비통 주얼리 전문 매장을 오픈한 바 있다. 럭셔리 워치 브랜드 오데마피게의 국내 유일 매장도 신세계 강남점에서 운영하고 있다.


불가리, 티파니, 까르띠에, 반클리프 앤 아펠 등 세계 4대 명품 주얼리도 모두 갖췄다. 이에 따라 럭셔리 주얼리 매출도 꾸준히 성장하고 있다. 올해는 10월까지 관련 매출이 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다.


고객 바탕 '공간혁신'…VIP에 외국인·2030 몰려

신세계 강남점은 지난 10년간 이어온 리뉴얼 투자를 통해 공간 혁신의 정점을 보여줬다. 2016년 신관 증축 리뉴얼을 시작한 뒤 국내 최대 식품관을 완성했다.


총 6000평(약 2만㎡) 규모의 강남점 식품관은 지난해 선보인 디저트 전문관 '스위트파크'와 프리미엄 푸드홀 '하우스 오브 신세계'에 이어, 올해 2월 16년 만에 리뉴얼한 '신세계 마켓'과 프리미엄 델리 전문관(8월)까지 순차적으로 문을 열었다. 재단장 이후 강남점 식품관은 매출이 20% 이상 늘고, 주말 기준 외국인 고객을 포함해 하루 10만명이 넘게 찾는 글로벌 명소로 거듭났다.


강남점 매출 중 VIP가 차지하는 비중도 올해 처음 전체의 절반(52%)을 넘겼다. 특히 신세계백화점 VIP 중 엔트리 등급인 레드(구매 금액 500만원 이상) 고객 수가 10%가량 성장하며 우수 고객이 확대됐다.


강남점은 외국인 관광객들도 많이 찾는다. K푸드 열풍과 함께 사회관계망서비스(SNS)를 통해 입소문이 난 스위트파크와 하우스 오브 신세계, 델리 전문관까지 국내 최대 식품관을 찾아온 관광객들이 몰리며 외국인 매출이 71% 이상 증가했다.


또 신세계 강남점만의 단독 지식재산권(IP)을 활용한 팝업스토어는 2030 고객들을 불러 모으고 있다. 올해만 160만명의 2030 고객이 강남점 팝업스토어를 이용했고, 구매고객 중 강남점 구매 이력이 없던 신규 고객 수는 70%에 달했다.


박주형 신세계백화점 대표이사 사장. 신세계그룹 제공
내년 4조원 매출 도전…"세계 최고 백화점과 경쟁"

신세계 강남점은 내년 매출 4조원 달성에 도전한다. 또 연 매출 1조원 이상을 달성하는 지점이 기존 4개(본점, 강남점, 센텀시티, 대구신세계)에서 5개로 늘어날 전망이다. 대전신세계 Art & Science가 최근 루이 비통을 새롭게 입점시키는 등 성장세를 기록하며 연말 매출 1조원을 달성할 가능성이 커졌다.


센텀시티는 지난해보다 한 달 앞당긴 이달 말 매출 2조원 달성이 예상된다. 명동 본점은 올해 '더 헤리티지' 공간을 오픈하며 문화와 역사, 예술을 관통하는 장소로 자리 잡았고, 대구점은 스위트파크와 아동 키즈관 전면 리뉴얼을 통해 대구·경북지역을 대표하는 백화점으로 입지를 굳혔다.


박주형 신세계백화점 대표이사 사장은 "강남점은 매출 3조원 조기 달성이라는 성과에 머물지 않고, 글로벌 톱 백화점으로 올라서서 K백화점의 위상을 한층 높이고 세계 속의 백화점으로 사랑받을 수 있도록 지속적으로 혁신을 해 나가겠다"며 "강남점을 필두로 전국 주요 거점에서 지역의 랜드마크 점포들로 포진시켜 백화점의 경쟁력을 차원이 다른 레벨로 운영할 것"이라고 포부를 밝혔다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

