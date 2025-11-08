김밥 300줄 주문한 공무원…음료값 600만원 송금했는데 '공문서 위조' 사칭 사기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여수서 공무원 사칭 물품 구매 사기

전남 여수에서 위조된 공문을 이용한 물품 구매 사기 사건이 발생했다.

8일 연합뉴스와 여수시에 따르면 지난 7일 한 김밥집에 손님이 찾아와 자신을 시청 문화예술과 소속 직원이라고 밝히며 김밥 300줄을 주문했다.

이 남성은 '2025년 불꽃축제 설문조사 음료'라는 제목의 가짜 공문을 제시하며 음료수를 대신 구매해달라고 요청했다.

공문에는 이날 열리는 불꽃축제 설문조사에 참여한 시민에게 제공할 음료 구입 예산이 승인됐다는 내용이 담겨 있었고, 여수시장의 위조 직인까지 찍혀 있었다.

김밥집 주인은 실제 시청의 요청인 줄 알고 속아 음료 구입비 명목으로 600만원을 송금한 것으로 전해졌다.

여수시는 대량의 김밥 주문으로 소상공인을 안심시킨 뒤, 예산 처리를 빌미로 대리 구매를 요구해 돈을 가로채는 수법으로 보고 있다.





여수시 관계자는 "전화나 문자, 메신저 등을 통해 시청 특정 부서를 사칭한 소상공인 대상 사기가 잇따르고 있다"며 "각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

