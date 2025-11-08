"음식에 침 뱉었을까봐 안 먹어"…교도소 수감된 전직 프랑스 대통령, 요거트만 섭취

프랑스 제5공화국 출범 이후 처음으로 교정시설에 수감된 니콜라 사르코지 전 대통령이 교도소 내에서 배식되는 음식을 거의 섭취하지 않고 있다는 현지 보도가 나왔다. 사르코지는 이전에도 사법 방해 및 부패 혐의로 2021년 유죄 판결을 받은 바 있으며, 대선 캠프 자금 과다 지출과 관련된 이른바 '비그말리옹 사건'에서도 책임을 인정받았다. 이 같은 판결들은 프랑스 내에서 전직 대통령에 대한 사법 책임 문제를 둘러싼 논쟁을 촉발했다.

프랑스 전직 국가원수 최초로 교도소행

교도소 음식 못 믿어…건강 영향 우려

프랑스 제5공화국 출범 이후 처음으로 교정시설에 수감된 니콜라 사르코지 전 대통령이 교도소 내에서 배식되는 음식을 거의 섭취하지 않고 있다는 현지 보도가 나왔다.

연합뉴스는 6일(현지시간) 프랑스 주간지 르푸앙 등의 보도를 인용, 사르코지가 파리 상테 교도소 수감 이후 제공되는 식사 대신 요거트만 먹고 있다고 전했다.

이는 음식에 대한 불신과 위생 및 안전 문제에 대한 개인적 우려 때문으로 알려졌다. 누군가 자기 음식에 침을 뱉거나 더 나쁜 것을 넣었을지 모른다는 의심과 두려움을 갖고 있다는 것이다. 매체들은 이 같은 제한된 식단이 장기적으로 건강에 영향을 줄 수 있다고 지적했다.

니콜라 사르코지 프랑스 전 대통령. 연합뉴스

현재 사르코지는 파리 시내 상테 교도소의 9㎡(약 2.7평) 독방에 수용 중이다. 독방에는 샤워실과 화장실이 딸려 있고, 월 14유로(약 2만3000원)를 내면 TV와 전화기를 사용할 수도 있다.

사르코지는 2007년부터 2012년까지 프랑스 대통령으로 재임했으며, 퇴임 후 여러 사법 절차에 연루됐다. 이번 수감은 2007년 대선 자금과 관련해 리비아 정권 측 자금 지원 시도를 측근들이 진행하도록 방치했다는 혐의(범죄 공모)에 대한 1심 판결에 따른 것이다. 법원은 이에 대해 징역 5년을 선고했으며, 그중 일부는 실형으로 집행되고 있다. 프랑스 전직 국가원수가 교도소에 갇힌 것은 2차 세계대전 이후 최초로, 유럽연합(EU) 국가 수반 중에서도 처음이다.

사르코지는 이전에도 사법 방해 및 부패 혐의로 2021년 유죄 판결을 받은 바 있으며, 대선 캠프 자금 과다 지출과 관련된 이른바 '비그말리옹 사건'에서도 책임을 인정받았다. 이 같은 판결들은 프랑스 내에서 전직 대통령에 대한 사법 책임 문제를 둘러싼 논쟁을 촉발했다.





사르코지의 변호인단은 현재 보석을 신청한 상태이며, 보석 심문은 오는 10일 열릴 예정이다. 심문 결과에 따라 그는 수감 후 약 20일 만에 석방될 가능성도 있다. 다만 향후 상급심 재판이 남아 있어 최종 형량과 법적 책임은 추가 판단을 거쳐 확정될 전망이다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

