"중소 파트너사 상품 한자리에" SSG닷컴, '코리아 세일 페스타' 동참

10일부터 16일까지 특별 기획전

중소 파트너사 브랜드 1만4000여 곳 참여

SSG닷컴이 국내 최대 쇼핑 축제 '코리아 세일 페스타'에 동참해 오는 10일부터 16일까지 일주일간 중소 파트너사 상품 특별 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 중소기업, 소상공인 브랜드 1만4000여곳이 참여해 식품, 디지털가전, 리빙, 잡화, 뷰티 등 다양한 카테고리의 우수 상품을 합리적인 가격에 선보인다.

대표적으로 '뉴팜' 과일, '연두팜' 착즙주스 등을 최대 30% 할인 판매한다. '스팀보이' 온수매트도 최저가 수준에 선보이며, '데시뉴' 침구류는 최대 40% 할인한다. 이 밖에도 '로젤' 캐리어, '참존' 스킨케어 제품 등을 할인가에 선보인다.

행사 기간 쓱닷컴은 중소기업, 소상공인 상품에 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 계정당 1매씩 선착순 발급한다.





SSG닷컴 관계자는 "이번 행사가 중소기업과 소상공인 상품 경쟁력을 알리고, 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"며 "파트너사와의 동반 성장을 위한 다양한 방안을 지속 마련하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

