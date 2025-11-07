1234·asdf는 아니었네…1500억 털린 루브르 박물관 비번은 '루브르'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탈레스 위탁 보안 시스템 비번도 '탈레스'

전문가들, 10여년 전부터 보안 취약 경고

세계 최고의 박물관이라 불리는 루브르 박물관의 보안 비밀번호가 다름 아닌 '루브르(Louvre)'였던 것으로 드러났다. 1500억원대 왕실 보석을 털린 뒤 밝혀진 허술한 보안 실태에 프랑스 전역이 충격에 빠졌다.

루브르 박물관의 안뜰에 경찰차가 주차되어 있는 모습. AP연합뉴스

AD

6일(현지시간) 영국 일간 더타임스는 루브르 박물관의 보안 영상 시스템 비밀번호가 '루브르'였으며 방위산업체 탈레스(Thales)에 위탁한 또 다른 보안시스템의 비밀번호 역시 '탈레스'였다고 보도했다. 해당 사실은 익명을 요구한 한 루브르 직원이 프랑스 언론과의 인터뷰를 통해 제보하면서 드러났다.

전문가들은 이미 10여년 전부터 루브르의 보안 시스템이 지나치게 단순하고 구식이라 해킹이나 침입에 취약하다고 경고해왔다. 그러나 박물관 측은 별다른 조치를 취하지 않았다. 실제로 일부 보안 설비는 여전히 마이크로소프트의 기술 지원이 종료된 윈도 2000과 윈도 서버 2003으로 운영되고 있었다.

프랑스 감사원이 2018~2024년 루브르의 박물관 재정을 점검한 결과 신작 구입에만 1억500만 유로(약 1500억원) 이상, 전시 공간 리모델링에 6350만 유로(약 920억원)를 썼던 반면 보안 강화와 시설 유지보수에는 2670만 유로(약 380억원)만 투입한 것으로 나타났다.

화재 대응 계획도 2004년 수립 후 20년째 완료되지 않았으며 전시실 내 감시 카메라 설치도 더디게 진행돼 지난해 기준 루브르 전시관 내 감시 카메라 설치율은 전체의 39%에 불과했다.

이번 사건으로 여론이 들끓자 라시다 다티 문화 장관은 로랑스 데카르 루브르 관장에게 7일 임시이사회를 소집하도록 지시했다. 회의에서는 새 보안 부서 신설과 침입 방지 장치 설치 방안이 논의될 예정이다.

지난달 19일 프랑스 파리 루브르 박물관에서 경찰관들이 절도범들이 사용한 고가 작업차 옆에서 조사 작업을 하고 있는 모습. AP연합뉴스

프랑스 감사원장 피에르 모스코비시는 "보석 도난 사건은 의심할 여지 없는 경고 신호"라고 말했다.

한편 5일 연합뉴스는 영국 가디언 등을 인용해 프랑스 사법 당국이 절도 사건의 피의자로 특정한 압둘라예 N(36)이 '두두 크로스 비튐(Doudou Cross Bitume)'이라는 이름으로 활동하던 지역 인플루언서였다고 보도했다.

압둘라예는 UPS와 토이저러스 등 물류회사와 퐁피두센터 미술관에서 경비원으로 근무한 경력이 있다. 그는 약 소지·운반, 무면허 운전, 타인에 대한 위험 행위 등으로 여러 차례 처벌받았으며 2014년에는 보석상 강도 사건으로 유죄 판결을 받은 전과 15범이다.





AD

프랑스 검찰은 조직범죄·공모 등 혐의를 받는 압둘라예 등 절도 용의자 총 4명을 예비 기소하고 1명을 추적 중이지만 아직 도난품은 회수하지 못한 상태다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>