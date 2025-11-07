한국주택금융공사, 부산테크노파크와 중소기업 해외진출 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·신재생에너지 등 혁신기술 기반 성장 지원

한국주택금융공사(사장 김경환)가 부산테크노파크(원장 김형균)와 손잡고 지역 중소기업의 해외시장 진출과 혁신성장 지원에 나섰다.

주택금융공사는 7일 부산 사상구 부산테크노파크 엄궁단지에서 '지역 중소기업 해외 진출과 혁신성장 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

한국주택금융공사가 부산테크노파크와 지역 중소기업 해외시장 진출과 혁신성장 지원을 위한 협약을 체결하고 있다. 한국주택금융공사 제공

이번 협약으로 두 기관은 ▲중소기업 해외 진출 지원 프로그램 공동 발굴·운영 ▲AI·신재생에너지 등 혁신기술 기반 성장 지원 ▲수출기업 네트워크 구축과 정보공유 등 여러 방면에서 협력을 강화할 계획이다.

협약의 첫 공동사업으로 '2025 인도네시아 산업기계 전시회(2025년 12월 개최 예정)' 참가를 지원해, 부산지역 수출 중소기업 6개 사의 현지 마케팅과 바이어 발굴을 돕는 등 실질적 해외 판로 개척을 뒷받침할 예정이다.





공사 관계자는 "기관 간 협력을 통해 지역 기업들의 기술 경쟁력 확보와 시장 개척 지원을 강화하겠다"며 "특히 AI와 신재생에너지 등 미래 혁신산업 분야에서 중소기업이 지속 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

