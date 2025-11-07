코스피 549개사 기업지배구조보고서 제출…8개사 자율 제출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유가증권시장(코스피)에 상장된 549개사가 올해 기업지배구조보고서를 공시했다고 한국거래소가 7일 밝혔다.

기업지배구조보고서 의무 공시 대상에 해당하는 자산총액 5000억원 이상 상장사는 541개사다. 이들 이외에도 8개사가 자율적으로 공시를 한 셈이다.

AD

한국거래소는 앞서 보고서에 대한 가이드라인 준수 여부, 오기재 등에 대해 지난 6∼8월 점검한 후 기재 오류가 발생한 31개 기업에 대해 9월 중 정정 신고를 요구했다.

투명한 기업지배구조 확립을 위해 준수를 장려하는 지표인 '13개 핵심지표' 현황을 보면 올해 기업의 13개 핵심지표의 준수율은 55.3%로 지난해(51.2%) 대비 소폭 상승했다. 13개 핵심 지표는 전자투표 실시, 집중투표제 채택, 주주총회 집중일 이외 개최 등 항목으로 구성된다.

다만 자산 2조원 이상 기업 준수율은 67.1%인 반면, 자산 5000억원 이상(1조원 미만) 기업은 38.6%로 자산 규모별로 차이를 보였다. 특히 내부 감사기구와 외부감사인 간 소통, 이사회 내 성별 다양성, 배당정책 연 1회 이상 통지 관련 지표 준수율이 기업 자산 규모별로 격차가 컸다.

지표별로는 경영 관련 주요 정보에 내부감사 접근 절차 마련(98.6%), 내부 감사기구에 회계·재무 전문가 존재(87.9%) 등 감사기구 구성·제도 관련 지표가 기업 전반적으로 높은 준수율을 보였다. 반면 독립된 내부감사 부서 설치(48.0%), 외부감사인과 분기별 회의 개최(62.6%) 등 감사기구 운영 관련 지표는 추가 개선이 필요한 것으로 드러났다.

한편 주주총회 전 주주에게 충분한 검토 시간을 제공하기 위해 주총일과 소집공고일 사이 기간은 늘어나는 추세인 것으로 집계됐다. 올해 주총일과 소집공고일 간 평균 기간은 21.9일로 지난해(20.6일)보다 1.3일 늘었다.





AD

거래소는 내년에 코스피 전체 상장기업으로 의무 공시 대상이 확대됨에 따라 원활한 공시를 위해 안내 자료를 배포하고 보고서 작성 관련 일대일 컨설팅, 교육 등을 통해 상장 기업을 체계적으로 지원할 방침이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>