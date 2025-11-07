고창군 '유아 흡연 예방 이동체험관' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건복지부·한국건강증진개발원 연계

전북 고창군이 최근 보건복지부와 한국건강증진개발원과 연계해 관내 3~5세 유아를 대상으로 '유아 흡연 위해 예방 이동체험관'을 운영했다.

7일 군에 따르면 이번 교육은 사전 신청을 통해 어린이집 11개 기관, 250여 명의 유아가 참여했으며 호기심이 많고 모방 행동이 활발한 3~5세 아동의 특성을 고려해 흡연의 유해성을 올바르게 이해하고 건강한 생활 습관을 형성하도록 돕기 위해 마련됐다.

교육 프로그램은 ▲동화구연 '노담밴드, 노스모킹별을 지켜줘' ▲'노담 OX퀴즈' ▲파라슈트와 금연 공을 활용한 신체활동 '담배몬스터를 잡아라' ▲흡연 예방 동요 및 율동 등 유아의 눈높이에 맞춘 체험 중심의 내용으로 구성됐다.

또 가정에서도 부모와 함께 할 수 있도록 '노담밴드' 동화 가정학습 교재를 제공해 흡연의 위험성과 금연의 중요성을 자연스럽게 배울 수 있도록 했다.





고창군보건소 관계자는 "이번 교육을 통해 담배의 해로움과 건강의 소중함을 배우는 의미 있는 시간이 되었길 바란다"며 "앞으로도 유아기부터 건강한 가치관을 심어줄 수 있는 다양한 예방 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

