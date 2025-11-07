CJ대한통운, 3Q 영업익 1479억원…전년比 4.4% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CJ대한통운이 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 4.4% 증가한 1479억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

같은 기간 매출은 3.1% 증가한 3조666억원을 기록했다.

사업별로 보면 택배(O-NE) 부문 매출은 9650억원으로 전년 동기 대비 7.4% 늘었고 영업이익도 16.6% 증가한 628억원을 기록했다. 지난 6월부터 소비심리 회복 및 주 7일 배송 '매일오네' 효과로 택배물량 반등세를 기록한 가운데 당일·새벽배송 및 풀필먼트 등 신사업 매출이 확대된 결과다.

계약물류(CL·Contract Logistics) 사업은 매출 8613억원과 영업이익 553억원을 달성했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 12.1%, 영업이익은 7.8% 각각 증가했다. 3자 물류(3PL) 신규수주 확대 효과와 생산성 혁신 프로젝트 기반 운영 효율화가 이뤄지며 외형성장과 수익성을 잡았다.





글로벌사업 부문 매출은 1조330억원으로 전년 동기 대비 6% 감소했고 영업이익은 201억원으로 29% 줄었다. 관세인상 등 글로벌 무역환경 악화에 따른 포워딩 업황 둔화 때문이다. 다만 올해 4분기부터 관세 안정화와 초국경전자상거래(CBE·Cross Border E-commerce) 사업 확대, 해외 계약물류사업의 성장세에 힘입어 실적이 개선될 것으로 회사 측은 내다봤다.





