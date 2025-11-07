[클릭 e종목]"에이피알, 조정을 매수 기회로 활용"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권은 7일 에이피알에 대해 조정을 매수 기회로 활용할 것을 당부했다.

에이피알은 올해 3분기에 연결 기준으로 매출액 3859억원, 영업이익 961억원을 기록했다. 지난해보다 각각 121.6%, 252.8% 늘어난 규모다.

허제나 DB증권 연구원은 "에이피알이 3분기에 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성했다"며 "해외 매출이 역대 최대치를 경신했다"고 설명했다. 이어 "미국 매출은 전년 동기 대비 280% 늘었고 기타 지역 매출도 260% 증가했다"며 "프로모션을 확대하면서 광고선전비 비중이 전분기 대비 상승했음에도 영업이익률은 기대치를 웃돌았다"고 덧붙였다.

그는 "올해 4분기 성수기에 진입하며 미국 매출은 1800억원 이상 달성할 것으로 전망한다"며 "일본, 한국 등 연례 가장 큰 소비행사가 집중되는 분기로 역대 최대 분기 실적을 경신할 것"이라고 내다봤다.





허 연구원은 "미국은 얼타향 매출 증가를 기대한다"며 "올해 8월부터 1400개 전점에 입점했다"고 분석했다. 이어 "유럽도 성장 여력이 큰 지역"이라며 "올해 말부터 국가 및 채널을 동시에 확장할 계획"이라고 기대했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

