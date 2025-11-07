국민연금, 美 증시 공격적 투자…3분기 평가익 18.7조 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①국민연금, 美증시 공격적 투자…3분기에만 18조 평가이익
②한계 몰린 '영끌족'…이자 부담 커지자 연체율 확대
③ "증시 단기 조정 후 재차 상승 흐름 이어갈 것"
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 'AI 거품' 우려 재개에 하락
○10월 감원 급증 보고서에 투심 위축
○위험선호 전반 약화되며 국제유가도↓
Top3 NEWS
■ 3개월 만에 18조 벌었다…美주식 '베팅' 대성공한 국민연금, 뭐 샀길래?
○美 주식 가치 11.2%↑
○방산·항공주도 신규 편입
■ 저금리 영끌 '후폭풍'…금리인하기에도 주담대 연체율 고공행진
○이자 부담 커지자 연체율 확대…5년 새 0.15%→0.35%
○금리인하기에도 주담대 금리 여전히 높아
■ 예상된 단기 조정, 12월부터 상승 재개 전망
○가파른 상승에 그동안 단기 조정 가능성 지속 제기
○과거 강세장 당시의 단기 조정 40~50일 지속 경향
그래픽 뉴스 : 젠슨 황 효과에 웃은 빙그레 '바나나맛 우유'
○젠슨 황 효과, 편의점 매출 14.5% 증가
○올해 매출액 2600억 예상, 누적 판매수 99억개
○빙그레도 마케팅 적극 활용
the Chart : "부동산업 대출 과도…국가 자원배분 효율성 저해"
○부동산업 대출 집중도, 전체 산업 중 가장 높아
○국가 자원배분 효율성 저하
○성장률 하락·금융위험 등 위험성 키워
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 이노테크 상장, 확정 공모가 1만4700원
코스닥 그린광학 청약, 확정 공모가 1만6000원
코스닥 더핑크퐁컴퍼니 청약, 확정 공모가 3만8000원
○해외
00:00 캐나다 Ivey 구매관리자지수(10월)
01:00 미국 FOMC 멤버Williams의 연설
02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의GDPnow (4분기)
08:30 일본 가계지출(MoM) (9월)
16:00 영국 핼리팩스 주택가격지수(MoM) (10월)
19:00 독일 자동차 신규등록 (YoY)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통
