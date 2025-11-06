KCC, HD현대와 친환경 수용성 선박도료 공동개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선박 비침수 구역용 수용성 방청 도료

LNG 운반선용 차단열 도료도 공동개발

KCC는 HD현대 조선 4사(HD한국조선해양·HD현대중공업·HD현대미포·HD현대삼호)와 손잡고 수용성 선박용 도료 기술을 공동 개발했다고 6일 밝혔다.

이 도료는 선박 비침수 구역(Dry Space)에 적용할 수 있는 수용성 방청 도료로 기존 용제형 도료 대비 건조 시간이 짧아 작업 공정 단축 효과가 있고, 휘발성 유기화합물(VOC)을 대폭 줄인 것이 특징이다. KCC와 HD현대는 현재 이 제품의 친환경 도료 인증을 추진하고 있다.

KCC와 HD현대가 공동 개발한 차단열 도료 적용 대상이 되는 LNG선 항공 사진. KCC

LNG 운반선을 대상으로 한 차·단열도료도 공동 개발 주요 성과 중 하나다. 외부 복사열을 차단하고 열전도율 낮춰 LNG가 기화되는 상황에서 발생하는 BOG 발생을 억제한다. 고반사 차열 안료를 적용해 고온·장기 운항 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다.

양사는 이번 도료 개발이 글로벌 조선 시장에서 기술적 우위를 확보해 향후 본격적인 상용화 시 발주 경쟁력과 규제 대응 능력이 동시에 강화될 것으로 기대하고 있다. 특히 선박 비침수 구역 전용 수용성 방청 도료와 LNG선 최적화 단열 도료의 조합은 조선업계가 탄소중립을 실현하는 과정에서 의미 있는 차별화 요소로 작용할 것으로 기대하고 있다.





KCC 관계자는 "선박 비침수 구역에 적용되는 수용성 도료와 LNG 운반선에 필요한 차·단열 도료는 조선 업계 도료 기술의 새로운 전환점"이라며 "IMO 환경 규제 강화 속에서 글로벌 고객 신뢰 확보에 중요한 의미가 있다"고 설명했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

