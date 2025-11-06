초등생 성매수 시도 남성, 고발 유튜버 피해 파출소 갔다가 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채팅앱으로 초등학생을 불러내 성 매수하려던 20대 남성이 고발 유튜버에게 쫓겨 지구대로 피신했다가 경찰에 검거됐다.

인천 계양경찰서는 강제추행 등 혐의로 20대 A씨를 불구속 입건했다고 6일 밝혔다.

A씨는 이날 새벽 인천시 미추홀구에서 초등생 B양을 만나 차 안에서 추행한 혐의를 받고 있다. 그는 오픈채팅방에서 알게 된 B양을 조건만남 목적으로 찾아가 차량에 태워 이동한 것으로 파악됐다. 이 과정에서 미성년자 성매매 고발 콘텐츠를 방송하는 유튜버가 따라붙었고 A씨는 불안감을 느껴 계양구 한 경찰 지구대로 피신했다.

경찰은 "A씨가 차 안에서 나를 성추행했다"는 B양 진술 등을 토대로 A씨를 임의동행해 조사한 뒤 귀가 조치했다.





경찰 관계자는 "A씨는 조건만남 사기가 의심된다며 직접 지구대로 찾아왔다"며 "구체적인 사건 경위를 조사할 방침"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

