연기·불꽃 자동 감지…광명시, AI로 산불 대응 나선다

360도 감시카메라로 4대 산 24시간 모니터링

주요 지표 분석해 산불 발생 가능성 실시간 판단

경기도 광명시가 가을철 산불 예방을 위해 첨단 인공지능(AI) 시스템을 본격적으로 가동했다. 신속한 대응으로 대형 화재를 막아 시민 안전을 지키겠다는 취지다.

광명시 산불방지대책본부에서 직원들이 인공지능(AI)으로 분석한 감시카메라 영상을 모니터링하고 있다. 광명시 제공

광명시는 수도권 최초로 한국전력공사의 AI 산불조기대응 시스템을 도입해 산불 조기 대응 체계를 고도화했다고 6일 밝혔다.

앞서 시는 지난해 9월 수도권 최초로 한전 남서울본부와 산불대응을 위한 협약을 맺었다. 협약에 따라 시는 산불 감시카메라를 설치했으며, 한전은 AI 산불조기대응 플랫폼을 구축했다. 구축된 시스템은 지난달 30일부터 가동을 시작했다.

이 시스템은 열화상 감시카메라로 실시간 촬영한 영상을 AI 복합진단 알고리즘 기술로 분석해 연기나 불꽃 등을 자동 감지한다. 풍속, 풍향, 온도와 습도 등 다양한 지표를 종합 분석해 산불 발생 가능성을 실시간으로 판단할 수 있는 것이 특징이다.

위험 징후가 감지되면 즉시 시 산불방지대책본부 모니터링실로 상황을 통보해 초기 단계에서 신속한 진화에 나서도록 돕는다. 시는 360도 회전이 가능한 감시카메라 3대를 설치해 도덕산·구름산·가학산·서독산 등 관내 4대 산을 상시 모니터링하고 있다.

시는 다음 달 15일까지 운영되는 '가을철 산불조심기간'동안 이 시스템을 적극적으로 활용해 산불 예방과 대응 역량을 강화할 계획이다. 시는 이 기간 평일은 물론 주말 휴일에도 산불방지대책본부를 운영한다.

이와 함께 산불전문예방진화대 23명을 관내 산불감시초소와 임야 인접 지역에 배치해 예방 순찰과 초기 진화 활동을 강화했다. 이달 중에는 광명소방서와 합동으로 산림 인접 시설에서 실제 산불 발생 상황을 가정한 소방훈련도 실시할 예정이다.





박승원 광명시장은 "AI를 비롯한 다양한 첨단 기술을 시정 전반에 활용해 기후위기와 재난으로부터 시민의 생명과 안전을 지키는 '스마트 안전도시'를 구축하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

