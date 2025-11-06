본문 바로가기
양천구, '신월시영아파트' 사업시행자 지정…신탁방식 재건축

김민진기자

입력2025.11.06 07:48

신월동 대규모 정비사업 본격화
최고 21층, 3149세대 대단지로 조성

서울 양천구(구청장 이기재)는 6일 ‘도시 및 주거환경정비법’ 제27조에 따라 ‘신월시영아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국토지신탁을 지정 고시했다고 밝혔다.

양천구, ‘신월시영아파트’ 사업시행자 지정…신탁방식 재건축 신월시영아파트 재건축 조감도. 양천구 제공.
이번 고시는 한국토지신탁이 토지등소유자 80%, 면적 기준 85%의 동의를 받아 신청한 지 22일 만에 이뤄진 것으로, 구는 신월동 일대 정비사업의 원활한 추진을 위해 인가 절차 등 후속 행정 절차를 신속히 진행할 계획이다.


신월시영아파트 재건축은 ‘신탁방식’으로 추진된다. 신탁사가 인허가, 시공사 선정, 분양, 정산까지 전 과정을 수행하는 구조로, 초기부터 전문정비업체가 참여함으로써 사업의 전문성, 책임성, 투명성을 높일 수 있는 방식이다.


사업시행자인 한국토지신탁은 앞으로 정비사업 시행규정 확정, 전문관리업자 계약, 시공사 선정 등 주요 절차를 토지등소유자 전원이 참여하는 전체 회의를 통해 진행하게 된다.


재건축이 완료되면 현재 12층 2256세대 규모의 신월시영아파트는 최고 21층 3149세대로 새롭게 탄생한다. 부지면적은 약 15만3000㎡이며, 용적률 250%가 적용된다. 인근에 한울근린공원, 독서공원, 금실어린이공원 등 녹지 인프라가 풍부하고, 도로·주차장 등 기반시설까지 함께 정비돼 쾌적한 숲세권 주거환경이 조성될 예정이다.


양천구는 이번 지정으로 신월동 일대 정비사업이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 현재 목동아파트 14개 단지가 연내 정비구역 지정을 마치며 약 4만8000세대 규모의 대규모 정비사업이 추진 중이다. 신월시영아파트를 비롯해 신월1·3동 모아타운, 신월5·7동 재개발 등 약 1만 세대가 추가로 정비될 예정으로, 지역 간 균형 발전의 기반을 마련하고 있다.


이기재 양천구청장은 “양천의 도시경쟁력을 높이기 위해서는 목동아파트 재건축뿐 아니라 신월동 재건축·재개발을 통해 지역 간 균형 발전을 이루는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 신월시영아파트 사업시행자 지정이 신월동 일대 정비사업에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

양천구, ‘신월시영아파트’ 사업시행자 지정…신탁방식 재건축 신월시영아파트 재건축 사업 위치도. 양천구 제공.



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

