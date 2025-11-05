KB국민카드, 2025년 신입사원 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일까지 홈페이지 접수

KB국민카드는 2025년 신입사원 채용을 진행한다고 5일 밝혔다.

서울 종로구 롯데카드 본사. 롯데카드

AD

신입사원 공채는 일반, 정보기술(IT) 부문에서 시행한다. 성별, 연령, 학력 등 제한 없이 누구나 지원 가능하다.

일반 직무는 선발인원 중 일부를 보훈·장애 등 취업보호대상자에 대한 채용을 별도 운영한다.

입사 희망자는 KB국민카드 채용 홈페이지에서 오는 12일 오후 2시까지 지원서를 접수할 수 있다.

입사 지원자를 대상으로 서류전형을 진행한다. 다음 달 초 서류전형 합격자를 발표한다. 합격자 대상으로 필기시험 및 온라인 역량검사를 진행한다.

일반, IT 전 부문 지원자 대상 필기시험과 온라인 역량검사를 모두 실시한다.

필기시험은 국가직무능력(NCS)기반 직업기초능력평가와 새로 도입된 직무별 심화지식평가 등으로 진행한다.

IT 직무는 필기시험 및 온라인 역량검사 외에 실기(코딩)테스트를 추가로 실시한다.

최종 합격자는 실무자, 임원 등 단계별 면접 전형을 거쳐 내년 1월 말 발표할 예정이다.





AD

KB국민카드 관계자는 "역량과 창의성을 갖추고 미래 가치 창출에 기여할 수 있는 우수한 인재들이 많이 지원하길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>