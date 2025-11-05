소원컴퍼니, ‘G-FAIR KOREA 2025 우수제품 어워즈’ 경기도지사상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

프리미엄 한국 주류 브랜드로 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있는 (주)소원컴퍼니(대표 소은찬)가 'G-FAIR KOREA 2025 (제28회 대한민국우수상품전시회)' 우수제품 어워즈에 선정되어 경기도지사상을 수상했다.

이번 수상은 경기도가 주최하고 경기도경제과학진흥원 (이하 경과원) 및 KOTRA가 공동 주관한 'G-FAIR KOREA 2025'의 '우수제품 어워즈' 평가를 통해 제품의 혁신성, 디자인, 수출 경쟁력 등을 종합적으로 평가한 결과이다.

(주)소원컴퍼니는 수출용 과일소주 '랑소주(RANG SOJU)', 제주 알로에 전통주 '술숲(SUULSUUP)', 그리고 프리미엄 오크 숙성주 '석양(SEOKYANG)' 등으로 뷰티·패션, 식품, 생활용품, 건강, 테크 등 5개 전 부문을 통틀어 종합 2위에 해당하는 높은 평가를 받았다.

소은찬 대표는 "이번 수상은 한국 주류를 현대적으로 재해석하고, 세계 시장에서 K-스피릿의 가치를 확장해온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 한국 주류의 아름다움과 스토리를 세계 무대에 알리는 데 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

'G-FAIR KOREA'는 경기도가 주최하고 경과원과 KOTRA가 공동 주관하는 국내 최대 규모의 중소기업 종합 전시회로, 매년 800여 개 이상의 국내 기업과 60여 개국의 해외 바이어가 참가한다. 올해 'G-FAIR KOREA 2025'는 10월 16일부터 18일까지 고양 킨텍스(KINTEX)에서 역대 최대 규모로 개최되었으며, 수상 기업의 제품은 전시회장 내 '우수제품 어워즈존 (Awards Zone)'에 별도로 전시되어 관람객들의 큰 관심을 받았다.





AD

한편, (주)소원컴퍼니는 2023년 설립 이후 국내는 물론 몽골과 대만을 비롯한 해외 시장으로 수출을 확대하며, 글로벌 주류 시장에서 빠르게 성장하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>