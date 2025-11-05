본문 바로가기
인구 ↑· 폐기물 ↓…양평군, '재활용지킴이'로 1인당 배출량 4kg 감축 성공

이종구기자

입력2025.11.05 11:59

수정2025.11.05 12:02

양평군, 인구 증가 속 폐기물 감축 비결은 '재활용지킴이'
읍·면 생활폐기물 거점배출시설 재활용지킴이 운영 깨끗한 생활환경 조성

경기 양평군(군수 전진선)은 생활폐기물의 올바른 배출과 깨끗한 거점배출 환경 조성을 위해 '우리동네 재활용지킴이' 사업을 적극 운영하고 있다고 5일 밝혔다.

양평군이 생활폐기물의 올바른 배출과 깨끗한 거점배출 환경 조성을 위해 '우리동네 재활용지킴이' 사업을 운영하고 있다. 양평군 제공
'우리동네 재활용지킴이' 사업은 양평군 관내 읍·면별로 설치된 거점배출시설 252개소에 지킴이 인력 1명씩을 배치해 △시설물 관리 △분리배출 안내 및 계도 △불법·미분리 배출 직접 처리 등 관리체계를 강화함으로써 주민의 폐기물 배출 편의성과 재활용률을 높이는 양평자원순환센터의 핵심 환경정책으로 자리 잡고 있다.


양평군은 '2025년 깨끗한 양평 만들기' 현장평가에서, 인구가 증가했음에도 과거보다 거리가 더 깨끗해졌다는 주민들의 의견과 함께 연간 1인당 생활폐기물 배출량이 감소한 점을 주요 성과로 제시했다.


군에 따르면 양평군 인구는 2024년 12월 말 기준 12만8457명에서 2025년 9월 말 기준 12만9000명으로 543명 증가했지만, 같은 기간 생활폐기물 배출량은 월평균 2334t에서 2278t으로 56t 감소했다.


이를 계절별 발생량을 감안해 연간 배출량으로 환산하면 2024년 2만8009t에서 2025년 2만7659t으로 약 350t이 감축되며, 1인당 연간 생활폐기물 배출량은 218kg에서 214kg으로 약 4kg 감소할 것으로 예측된다.


이 같은 성과는 다회용품 사용 확대, 자원순환 교육, 불법투기 예방활동 강화 등 양평자원순환센터의 다양한 정책과 '우리동네 재활용지킴이'의 적극적인 활동이 함께 만들어낸 결과로 평가된다.

연간 1인당 생활폐기물 배출량. 양평군 제공

특히 군은 단순계도 중심이 아닌 '책임제 운영' 방식을 통해 지킴이들의 역량을 강화하고 있다. 채용 후에는 '현장 체감형 맞춤 교육'을 실시하고, 거점배출시설을 직접 점검해 관리가 미흡한 곳에는 추가 직무교육과 읍·면별 현장평가를 실시하는 등 실무 역량을 지속적으로 높이고 있다.


전진선 양평군수는 "우리동네 재활용지킴이 사업을 통해 거점배출시설을 철저히 관리해 주민과 환경이 모두 만족하는 맞춤형 배출 체계를 구축하겠다"며 "자원순환 정책을 통해 생활폐기물 감축과 청결한 생활환경을 조성해 깨끗한 매력 양평을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

