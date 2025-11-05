전주시 '담쟁이갤러리 전시' 참여 예술가 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일까지 접수…서학예술마을도서관서 진행

전북 전주시 서학예술마을도서관이 오는 14일까지 '2026년 서학예술마을도서관 담쟁이갤러리 전시'에 참여할 지역 예술가를 공개 모집한다.

전주시청 전경. 전주시 제공

5일 시에 따르면 이번 공모는 지역 예술가에게 작품 전시 및 판매의 기회를 제공하고, 시민들에게 양질의 예술 체험 기회를 제공하기 위해 추진됐다.

지원 대상은 전주시에 거주하거나 전주지역을 중심으로 활동하는 지역예술가 개인 또는 팀으로, 시는 이번 공모를 통해 총 9명(팀)의 작품을 선정해 내년 한 해 동안 작품 전시를 진행할 예정이다.

공모에 선정된 예술가는 서학예술마을도서관 담쟁이갤러리에서 무료로 작품 전시를 할 수 있게 되며, 전시 홍보물 제작비 지원을 받는다.

참여를 희망하는 예술가는 전자우편 또는 방문, 우편으로 접수할 수 있으며, 자세한 사항은 전주시 누리집과 전주시립도서관 누리집에 게시된 공고문을 참고하거나 전화로 문의하면 된다.





박남미 전주시 도서관평생학습본부장은 "예술특화도서관인 서학예술마을도서관을 통해 지역 예술가와 시민이 예술로 소통하고 문화를 향유하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





