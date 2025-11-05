LG유플러스, 영업익 1617억 전년비 34%↓…"희망퇴직 영향"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 4조108억원…영업이익 1617억원

무선 가입회선 3000만↑…AIDC 상승세

"AI 서비스 차별화를 통한 경쟁력 강화"

LG유플러스는 올해 3분기 연결 기준 매출 4조108억원, 영업이익 1617억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

매출은 모바일 부문의 성장세에 힘입어 전년 동기 대비 5.5% 증가했지만, 영업이익은 희망퇴직에 따른 일회성 인건비 지급 영향으로 지난해 3분기에 비해 34.3% 감소했다.

LG유플러스는 "희망퇴직에 소요된 1500억원을 제외하면 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 26.7% 늘어난 3117억원으로 상반기에 이어 개선된 흐름이 지속되고 있다"고 밝혔다.

전체 무선 가입회선은 작년 3분기 대비 8.6% 늘어난 3025만 9000여개로, 사상 최초 총 가입회선 3000만개를 달성했다. MNO 가입회선은 지난해 같은 기간 대비 5.4% 증가한 2120만여개, MVNO(알뜰폰) 가입회선은 16.8% 증가한 905만여개로 집계됐다.

전체 MNO 핸드셋 가입자 대비 5G 핸드셋 가입자 비중도 처음으로 80%를 넘겨 81.6%를 기록했다. 이는 작년 동기 대비 11.4%포인트 늘어난 수치다.

LG유플러스는 인공지능(AI) 검색 기능이 추가된 통합앱 'U+원'을 출시하고, 개인 맞춤형 기능을 강화한 익시오(ixi-O) 2.0 업데이트를 실시하는 등 MNO 고객을 위한 다양한 AI 서비스를 개발했다.

인터넷과 인터넷TV(IPTV) 사업으로 구성된 스마트홈 부문은 기가인터넷 가입자의 증가로 작년 동기 대비 3.5% 상승한 6734억원의 매출을 달성했다.

AI 데이터센터, 솔루션, 기업회선 등 사업이 포함된 기업인프라 부문 매출은 지난해 같은 기간 대비 1.8% 증가한 4279억원을 기록했다.

AI 데이터센터 매출은 평촌 2센터 신규 고객사 입주에 따른 가동률 상승과 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업 진출 등 영향으로 전년 동기 대비 14.5% 늘어난 1031억원을 달성했다. 시장 내 AI 클라우드 수요가 늘어날 것으로 전망되는 만큼 AI 데이터센터 매출 역시 지속적인 상승이 기대된다.

솔루션 사업 매출은 전기차충전사업 양도 등의 영향으로 전년 동기 대비 0.7% 감소했으며, 기업회선 매출은 2.2% 줄었다.





여명희 LG유플러스 최고재무책임자/최고리스크책임자(CFO/CRO)는 "AI 서비스 차별화를 통한 본원적 경쟁력 강화에 집중하고, 수익성 제고와 주주환원 강화를 통해 지속 가능한 기업가치 제고를 지향하겠다"고 말했다.





