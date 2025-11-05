울산 자동차 부품 업체 "임시운행 허가 절차 간소화 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"기술·제도적 고려 사항 많아 어려워"

통합 환경 관리인 자격 기준 완화 건의도

울산 지역 자동차 부품 제조 중소기업이 자동차 임시운행 허가의 행정절차를 간소화해달라고 정부에 건의했다.

AD

5일 최승재 중소기업 옴부즈만은 중소벤처기업진흥공단 울산지역본부에서 '에스오에스 토크(S.O.S. Talk·중소기업 간담회)'를 개최했다고 밝혔다.

에스오에스 토크는 중소기업 옴부즈만과 중진공이 중소벤처기업의 규제 애로사항을 해결하기 위해 2015년부터 공동으로 개최해 온 합동 간담회다. 이번 간담회에는 최승재 옴부즈만을 비롯해 울산지역 중소벤처기업 대표, 반정식 중진공 지역혁신이사, 노형석 울산지방중소벤처기업청장, 박미정 중진공 울산지역본부장 등 20여명이 참석했다.

이날 간담회에서는 자동차 임시운행 허가 행정 처리 시스템 안건이 비중 있게 논의됐다. 울산은 국내 자동차 산업의 중심지로, 시험주행 차량 등에 대한 임시운행 허가 절차가 빈번하게 발생하는 지역이다.

A사는 "자동차를 등록하지 않고 성능시험 등의 목적으로 일시 운행하려면 지자체에 직접 방문·접수해 허가받아야 하는데, 시험 운행 빈도가 높고 인력이 제한된 중소기업에는 행정적 부담이 크다"며 "임시운행허가 신청을 위한 비대면 신청 시스템과 전자문서·행정정보 공동이용 시스템 등을 통한 신청서류 간소화가 필요하다"고 강조했다.

이에 옴부즈만은 국토교통부와 협의한 결과 해당 업무가 지자체 소관 사무인데다, 지자체별 다른 업무수행 방식을 통일해야 하는 등의 어려운 점이 있다고 설명했다. 임시운행 허가 개선을 위해 새로운 시스템을 구축하거나 기존 시스템을 개선하려면 관련 법령 개정 등 기술·제도적으로 고려할 사항이 많다는 의견이다. 옴부즈만은 "이를 개선하려면 기술적 타당성, 소요 예산 확보 방안 등을 중장기적으로 검토해야 한다는 게 국토교통부의 입장"이라고 설명했다.

현대자동차 울산공장 수출선적부두 옆 야적장에 완성차가 대기하고 있다.

이어 B사는 대기·수질오염 배출시설 등 환경오염시설법이 적용되는 사업장의 통합 환경관리인 자격 기준을 완화해달라고 건의했다. B사는 "지난해 1월부터 환경오염 배출시설 등을 가진 일정 규모 이상의 사업장은 대기·수질 등 환경 매체를 통합 관리하는 통합 환경관리인을 선임해야 하는데, 중소기업은 대기 또는 수질환경기사 자격을 취득한 후 4년 이상 환경 업무에 종사한 인력을 확보하는 데 어려움이 있다"고 토로했다.

소관부처인 기후에너지환경부는 중소기업의 경우 이미 제도 시행을 1년 유예하고 일반관리자가 총괄관리자 겸임이 가능하도록 선임요건을 완화했다고 설명했다. 또 위탁 대행업체의 환경 전문 인력을 통합 환경관리인으로 선임할 수 있도록 관련 규정을 개정하도록 추진하고 있다고 밝혔다.

이 외에도 참석자들은 ▲소방 안전 인증 제품 활용을 통한 산업안전 관리 기준 합리화 ▲연장근로 관리 단위 다양화 ▲유해화학물질 통합 관리를 통한 행정비용 절감 등 다양한 현장 규제·애로를 건의했다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 "앞으로도 중진공은 중소벤처기업 현장의 접점에서 옴부즈만과 협력해 현장의 애로사항이 정책에 반영될 수 있도록 가교 역할에 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

최승재 옴부즈만은 "불합리한 규제의 개선이 지역산업의 경쟁력 강화로 직결되는 만큼 앞으로도 지역별 현장 중심의 소통창구를 확대해 나갈 것"이라며 "이번 논의가 울산지역 중소기업의 혁신 활동을 촉진하고 자동차·화학 등 울산 주력산업의 지속 성장 기반을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>