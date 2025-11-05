경주 APEC 성공, ‘지속가능한 경주’로 잇는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민의 성숙한 협조로 이룬 성과

POST APEC 시대 준비할 것

천년고도 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 세계의 이목 속에 성공적으로 막을 내렸다.

더불어민주당 경북도당

이번 회의는 대한민국의 외교적 위상을 한층 높였을 뿐 아니라, 경주가 국제 외교의 중심 도시로 자리매김하는 전환점이 됐다.

더불어민주당 경주시 지역위원회(위원장 한영태)는 4일 논평을 통해 "이번 APEC 정상회의는 대한민국이 국제사회에서 신뢰받는 외교 플랫폼 국가임을 보여준 상징적 자리였다"며 "경주의 문화적 저력과 시민의 협조가 세계 속 경주의 위상을 새롭게 세웠다"고 밝혔다.

위원회는 특히 이번 정상회의에서 논의된 인공지능 기술격차 해소, 기술 불평등 대응, 기후 위기 협력 등 글로벌 아젠다가 대한민국이 '포용적 혁신국가'로 나아가는 계기를 마련했다고 평가했다.

또한 경주의 문화유산을 바탕으로 한 공공외교 프로그램이 각국 정상과 외신의 찬사를 받으며, 문화강국 대한민국의 이미지를 강화했다고 덧붙였다.

한영태 위원장은 "APEC의 성공은 경주시민의 헌신과 협조 덕분"이라며 "교통통제와 숙박 불편 등 여러 제약 속에서도 시민들은 세계를 향한 경주의 품격을 보여주었다"고 강조했다.

이어 "이제는 'POST APEC', 즉 APEC 이후의 경주를 준비해야 한다"며 "숙박·교통 등 도시 인프라 개선과 시민 참여 기반의 도시 비전 수립으로 지속가능한 발전의 동력을 이어가겠다"고 밝혔다.

위원회는 앞으로 문화·관광·외교가 조화를 이루는 경주의 도시 정체성을 강화하고, 시민이 체감하는 변화를 중심으로 정책을 설계해 '세계 속 경주'로 도약하겠다는 의지를 내비쳤다.





한 위원장은 "경주 APEC은 모두의 성과이며, 이제 그 성공을 지속가능한 성장의 출발점으로 삼아야 한다"며 "더불어민주당 경주시 지역위원회는 시민과 함께 경주의 새로운 미래를 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

