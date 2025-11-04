1.9조 규모 서부트럭터미널 도시첨단물류단지 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신정체육센터 포함된 복합개발

주거·상업·업무 결합, 2030년 준공 목표

서울 양천구(구청장 이기재) 신정동 서부트럭터미널이 46년 만에 도시첨단물류단지로 새롭게 태어나기 위한 첫 삽을 떴다.

양천구는 4일 서부트럭터미널 부지에서 기공식을 열고 총 1조9000억원 규모의 ‘서부트럭터미널 도시첨단물류단지 조성사업’의 본격적인 착공을 알렸다.

기공식 시삽 모습(중앙 오른쪽 이기재 양천구청장, 왼쪽 오세훈 서울시장). 양천구 제공.

이날 행사에는 이기재 양천구청장과 오세훈 서울시장, 지역 국회의원, 시·구의원, 주민 등 800여 명이 참석해 세부 개발계획 발표와 축하 세레머니를 함께했다.

이번 사업은 10만4000㎡ 부지에 추진되는 대규모 도시개발 프로젝트로, 2016년 국토교통부가 도시첨단물류단지 시범사업으로 지정한 지 9년 만에 착공했다. 사업시행자인 ㈜서부티엔디는 2030년 준공을 목표로, 기존 노후 물류시설을 첨단화하고 주거·상업·업무 기능이 결합된 복합형 미래 물류거점으로 조성할 계획이다.

복합시설에는 지하 7층~지상 15층 규모의 첨단 물류센터와 대형 복합쇼핑몰, 오피스텔, 공공시설이 들어서며, 지원시설에는 지하 5층~지상 25층 규모로 공동주택 997세대, 오피스, 근린생활시설 등이 건립된다.

또 주민 편의와 복지를 위해 ‘신정체육센터’도 함께 조성된다. 신정체육센터는 수영장, 피트니스센터, 실내 테니스장, 볼링장, 스크린 골프 등 다양한 생활체육 공간을 갖춰 주민 누구나 이용할 수 있는 공공체육시설로 운영될 예정이다.

양천구는 이번 체육센터 건립으로 지역 내 부족했던 생활체육 인프라를 확충하고, 주민 건강 증진 및 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.





이기재 양천구청장은 “서부트럭터미널은 서울시 최초의 도시첨단물류단지 개발 사례로 사업승인 등 행정 절차상 어려움이 있었으나 서울시장, 국회의원, 시의원 등 전방위적인 지원 덕분에 오늘 이 자리가 마련될 수 있었다”며 “양천구 끝이자 시작, 부천·구로와 맞닿은 이곳을 첨단 산업과 문화·교통이 어우러진 지역의 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

서부트럭터미널 도시첨단물류단지 기공식에서 인사말 중인 이기재 양천구청장. 양천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

