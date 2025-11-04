백악관 연회장 기부 기업들, 정부계약 뭉칫돈 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"기업들, 트럼프 행정부 호의 바라고 있어"

미국 백악관 연회장 건설 자금을 기부했던 기업들이 연방정부 계약을 수주하는 등 정권과 밀접한 관련을 맺어온 것으로 드러났다.

지난달 23일(현지시간) 미국 백악관 이스트윙 철거현장의 모습. AP연합뉴스

3일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 소비자단체 '퍼블릭 시티즌'의 보고서를 인용해 연회장 건설에 기부한 36개 기업과 개인 기부자가 지난 5년간 정부 계약으로 2790억달러를 수주한 것으로 나타났다고 보도했다.

기부 명단에 공개된 24개 기업 중 14곳은 트럼프 2기 들어 불공정한 노동 관행이나 소비자 기만 등으로 연방 정부의 제재에 직면했거나 제재 유예를 받은 것으로 나타났다. 아마존의 경우 법무부로부터 근로자의 부상 사실을 은폐한 혐의를 받아왔고, 애플은 노동권 침해 혐의를 받았지만 지난 9월 노동관계위원회(NLRB)가 관련 혐의를 철회한 바 있다.

로버트 와이즈먼 퍼블릭 시티즌 공동대표는 성명을 통해 "이들은 연방정부와 막대한 이해관계를 맺고 있으며, 분명히 트럼프 행정부의 호의를 바라고 있다"며 "트럼프 대통령의 변덕을 지원하기 위한 수백만달러는 정부 규제 등에 걸린 수십억달러 비용에 비하면 아무것도 아니다"라고 지적했다.

또 와이즈먼 대표는 공공건물이 공적자금으로 건설돼야 미국 유권자들이 의회 대표를 통해 무엇을 어떻게 건설할지 발언권을 행사할 수 있다고도 짚었다. 그러면서 이들 기업이 트럼프 대통령이 잘못된 애착을 가진 프로젝트에 대한 기부를 철회해야 한다고 촉구했다.

백악관은 이 같은 지적에 대해 민간 기부금은 납세자의 부담을 덜어주기 위한 것이라고 반박했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "이해 상충이라고 주장하는 자들은 납세자들이 해당 비용을 부담해야 한다고 하면 그것도 불평할 것"이라고 말했다.





WP는 퍼블릭 시티즌 보고서에 언급된 기업 중 록히드마틴은 최첨단 기술로 군과 동맹을 지원하기 위해 앞선 모든 행정부와도 협력관계를 유지해왔으며, 연방정부와 협력에 있어서 관련 법과 규정을 준수하고 있다고 설명했다고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

