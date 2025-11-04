김건희 "불안증세 악화" 보석 신청에 특검 "불허해야…증거인멸 우려 여전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김건희 모친·오빠, 진술거부권 행사 안 해

김건희 여사가 법원에 불구속 상태로 재판받게 해달라고 법원에 요청한 가운데 민중기 특별검사팀은 "보석이 허가돼선 안 된다는 입장"이라며 법원에 불허 의견서를 제출할 예정이라고 4일 밝혔다.

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 오후에 열렸다. 김 여사가 법정에 입정해 재판을 기다리고 있다. 2025. 9. 24. 사진공동취재단

AD

박상진 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "어제 김 여사의 보석 청구가 접수됐고 기본적으로 특검팀은 불허가 입장"이라며 "공판에 주요 인물들 부르는 상황에서 여전히 증인에 대한 접촉 등 증거인멸 우려 충분히 해소되지 않고 있는 것으로 본다"고 밝혔다.

김 여사는 전날 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)에 보석을 청구했다. 김 여사 측은 어지럼증과 불안 증세 등이 악화해 적절한 치료가 필요한 상황이라 불구속 재판이 필요하다는 입장인 것으로 전해졌다.

이날 '양평 공흥지구 개발 특혜 의혹'과 관련해 특검팀에 출석한 김 여사의 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨는 진술거부권 행사 없이 진술하고 있는 것으로 확인됐다. 최씨와 김씨는 특정범죄 가중처벌법상 국고손실 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환됐다.

특검팀은 김 여사의 가족 회사인 ESI&D가 양평 공흥지구에서 아파트 개발 사업을 하며 개발부담금을 전혀 내지 않는 등 특혜를 받았다고 의심하고 있다. 양평군은 당초 개발부담금을 17억여원 부과했다가 두 차례 이의·정정 신청을 받은 뒤 아예 부과하지 않기로 결정했다.

아울러 특검팀은 김 여사의 '종묘 차담회 의혹' 수사를 위해 신수진 당시 대통령실 문화체육비서관을 오전부터 불러 조사 중이다. 직권남용 혐의를 받는 피의자 신분이다.





AD

김 여사가 지난해 9월 3일 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 갖기 전 문화체육비서관실은 당시 궁능유적본부에 종묘 개방을 요청하고, 차담회 전날 사전 답사를 거쳐 김 여사의 동선을 짠 것으로 알려졌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>