가을의 맛, 울진 바다에 물들다… ‘죽변항 수산물 축제’ 개막

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.04 14:16

7∼9일, 축제·힐링… 철도 타고 떠나는 가을 여행

경북 울진군은 가을 정취가 절정에 이르는 오는 7일부터 9일까지 '죽변항 수산물 축제'를 열고, 싱그러운 가을 바다의 향연 속에 관광객 맞이에 나선다.


이번 축제는 동해선 철도 개통 이후 처음 맞는 가을 바다 축제로, 철도를 이용한 여행객들에게 울진의 바다와 수산물, 지역의 정취를 동시에 만끽할 기회를 제공한다.


울진군은 죽변항 수산물 축제를 중심으로 10월∼11월을 '가을철 울진 관광 집중 기간'으로 정하고, 지역의 주요 자연 관광자원과 연계한 다양한 콘텐츠, 교통편의 지원사업, 체험 프로그램을 집중 운영하고 있다.


▲'싱싱생생' 울진의 바다, 축제가 되다.


'죽변항 수산물 축제'는 청정 동해에서 갓 잡은 문어, 방어, 붉은대게, 오징어, 광어, 소라, 백골뱅이 등 제철 수산물을 마음껏 즐길 수 있는 미식 축제다.


특히 현장에서 바로 구입하고 맛볼 수 있는 수산물 직거래 장터, 수 산물 즉석경매, 맨손활어잡기체험, 물회 퍼포먼스, 어선 퍼레이드, 수산물해체쇼, 개막 축하공연, 불꽃놀이 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있어 남녀노소 누구나 즐길 수 있다. 개막 축하공연에는 미스터트롯 이찬원, 황유성이 출연해 축제의 흥을 배가시킬 것이다.


축제장 인근에는 폭풍 속으로 드라마세트장, 국립울진해양과학관, 죽변등대, 죽변 스카이레일, 해안산책로, 죽변수산시장, 죽변수산유통복합센터, 덕구온천 등 볼거리와 즐길 거리가 풍부하게 마련돼 있어, 미식과 관광을 동시에 즐기는 오감만족의 기회를 제공한다.


▲'뛰뛰빵빵' 울진의 교통, 편리해지다.


울진군은 지난 1월 1일 동해선 철도 개통으로 서울, 부산, 대구, 강릉 등 전국 주요 도시와 기차로 연결되는 교통망을 갖추며 본격적인 '철도 관광 시대'에 진입했다.


울진역을 비롯해 흥부역, 죽변역, 후포역, 매화역, 기성역, 평해역 등 7개 역사(驛舍)가 운영 중이며, 특히 축제 기간 중 열리는 죽변항 수산물 축제는'죽변역'과 버스로 연계돼 접근이 용이하다.


▲'두근두근' 울진의 가을, 추억이 되다.


축제 기간인 11월 초는 금강송 군락지, 불영계곡, 봇도랑길, 응봉산, 월송정 명품맨발걷기길, 성류굴, 등기산공원 등에는 가을정취가 가득하다. 또, 온천(백암·덕구)과 연계한 힐링 관광도 함께 즐길 수 있다.


철도 개통 이전에는 반나절 이상 걸렸던 울진행이 이제는 수도권에서 3시간 반, 대구·부산에서 2시간 내외로 도달 가능해지면서'가고 싶었던 여행지'에서'가볍게 떠날 수 있는 일상형 여행지'로 울진의 위상이 달라지고 있다.


▲관광택시·버스지원·환급 이벤트, "이동도, 비용도 부담 없이".


울진군은 지역 내 이동 편의를 위한 관광교통 지원사업도 함께 운영하며 관광객 만족도를 높이고 있다.


사전 예약제로 운영되는 울진 관광택시는 최소 4시간 이상 이용 시 요금의 60%를 군에서 지원(4시간 기준 3만 2000원에 이용)하며, 축제장 외에도 금강송숲, 왕피천, 망양정 등 울진 전역을 자유롭게 둘러볼 수 있어 특히 가족 단위 관광객이나 고령자에게 인기를 끌고 있다.


25인 이상 단체를 대상으로 버스요금을 대폭 할인해주는 '가을 여행 버스'도 운영 중이다. 어른 1인당 5000원, 어린이·청소년 1인당 2000원의 저렴한 비용으로 지역 명소를 둘러볼 수 있다.


기차역에서 마을, 숙소, 관광지까지 이어지는 농어촌버스는 전 노선 무료로 운영 중으로, 울진 전역을 누구나 자유롭게 오갈 수 있다. 또 예약한 관광객이 울진에서 사용한 비용의 10%를 지역 특산품으로 환급해주는 이벤트도 함께 진행 중이다. 관광지 방문뿐 아니라 지역경제 활성화에도 기여하는 울진만의 착한 여행 시스템이다.


올해 초 동해선 개통 이후 울진군은 한층 다양한 연령대와 목적의 관광객을 맞이하고 있다. 기차를 타고 친구들과 미식 여행, 주말 가족 온천여행, 시니어 트레킹 여행까지 기차여행은 울진 관광에 큰 변화를 불러왔다.


특히 울진은 산·바다·온천·역사·생태가 모두 집약된 종합 관광지로, 철도라는 접근성을 통해 지금껏 알려지지 않았던 울진의 숨은 매력을 전국에 알리는 계기를 맞이하고 있다.


손병복 군수는 "올해 죽변항 수산물 축제는 철도 개통 이후 울진을 찾는 관광객들에게 미식과 가을 경관, 지역문화를 함께 경험할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며"울진은 철도라는 날개를 달고 이제 관광지 이상의 공간으로 진화하고 있고 산, 바다, 온천과 마을이 어우러진 이번 가을 여행에서, 많은 분이 울진의 새로운 매력을 경험하시길 바란다"라고 말했다.

가을의 맛, 울진 바다에 물들다… ‘죽변항 수산물 축제’ 개막 죽변항수산물축제 포스터.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

