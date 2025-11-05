본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[이주의 관.종]현대로템, K2 전차로 질주…"실적 전망 이상 무"

유현석기자

입력2025.11.05 07:00

시계아이콘02분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

K2 매출 인식에 3분기 사상 최대 실적
"폴란드 외 다른 지역서도 수주 가능성 ↑"

편집자주성공 투자를 꿈꾸는 개미 투자자 여러분. '내돈내산' 주식, 얼마나 알고 투자하고 계신가요. 정제되지 않은 온갖 정보가 난무하는 온라인 환경에서 아시아경제는 개미 여러분들의 손과 발, 눈과 귀가 돼 기업에 대한 정확한 정보를 전해드리려고 합니다. 한 주 동안 금융정보 제공 업체인 에프앤가이드의 종목 조회 수 상위권에 오른 기업을 중심으로 기본적인 정보에서부터 협력사, 고객사, 투자사 등 연관 기업에 대한 분석까지 함께 전달합니다. 기업의 재무 상황과 실적 현황, 미래 가치까지 쉽게 풀어서 전하겠습니다. 이 주의 관심 종목, 이른바 '이 주의 관.종.'이라는 이름으로 매주 여러분을 찾아갑니다.

현대로템이 3분기 호실적을 기록했다. 핵심 사업부인 디펜스솔루션의 매출이 견조하게 나왔기 때문이다. 전망도 밝다. 폴란드뿐만 아니라 이라크, 루마니아 등 수출 가능지역이 다변화되면서 성장을 이어갈 것으로 기대된다. 증권가도 앞다퉈 현대로템의 목표주가를 올리고 있다.


폴란드향 K2 물량에 3분기 사상 최대 실적

현대로템은 1977년 설립된 현대정공이 모태다. 1999년 현대정공, 대우중공업, 한진중공업의 철도차량 부문이 통합돼 로템으로 출범했다. 2001년 현대자동차그룹에 편입된 이후 2007년 현대로템으로 사명을 변경했다.


주요 사업은 디펜스솔루션, 레일솔루션, 에코플랜트 등으로 구성됐다. 디펜스솔루션 부문은 종합 무기체계와 우주발사체, 미래 무인체계 등 방위산업 전반의 사업을 수행한다. 레일솔루션 부문은 고속철을 비롯한 종합 철도차량 제조, 철도 시스템 솔루션, 철도 운영 및 유지보수 등을 담당한다. 에코플랜트 부문은 수소 인프라 솔루션, 산업용 로보틱스 및 프레스, 에코 제철설비 등을 제조·판매한다.


올해 3분기 매출액 1조6196억원, 영업이익 2777억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 48.1%, 102.1% 증가했다. 매출액과 영업이익 모두 분기 기준 최대치를 기록했다.


세부적으로는 디펜스솔루션 매출액이 9361억원으로 전년 동기 대비 48% 증가했다. 폴란드향 K2 1차 계약물량의 생산 덕분에 매출이 크게 늘었다. 또한 레일 솔루션 부문 매출액은 전년 동기대비 32.4% 증가한 5406억원을 기록했다. 국내와 해외 사업이 양산단계에 들어서면서 실적이 개선된 것으로 풀이된다.


채운샘 하나증권 연구원은 "핵심 사업부인 디펜스솔루션 매출은 견조한 내수 성장이 지속되고 있다"며 "폴란드 수출 물량의 진행률이 전년 동기와 전분기 대비 큰 폭으로 확대되며 성장을 주도한 것으로 보인다"고 설명했다.


배성조 한화증권 연구원도 "이번 분기에도 폴란드향 K2 전차 진행률 매출인식이 가속화됐다"며 "수출 영업이익률(OPM)이 상반기 대비 하락했는데 폴란드 2차 사업이 전개됨에 따라 관련 개발비 및 초기 비용이 발생한 영향인 것으로 해석된다"고 분석했다.


4분기에 이어 내년도 실적 이상 무

증권가는 4분기에 이어 내년에도 현대로템이 고성장을 할 것으로 전망했다. 에프앤가이드에 따르면 증권가가 전망한 4분기 현대로템의 예상 매출액과 영업이익은 1조6392억원과 3046억원으로 전년 동기 대비 각각 13.77%, 88.38% 증가할 것으로 내다봤다. 내년에는 매출액 6조8971억원과 영업이익 1조3231억원으로 전년 대비 각각 20.65%, 27.69% 성장할 것으로 기대했다.


이 같은 실적 개선 기대감에 증권가도 앞다퉈 목표주가를 올리고 있다. 이달 4일 기준 14개 증권사에서 현대로템에 대한 보고서가 나왔다. 이 중 10곳이 목표가를 상향했다.


올해와 내년 실적개선의 주역은 폴란드향 K2 물량이다. 앞서 현대로템은 2022년 폴란드 군비청과 국산 K2 전차 수출 계약을 맺었다. 올해 8월에는 9조원 규모의 2차 계약을 성사시켰다. 변용진 iM증권 연구원은 "현재 연간 약 90~100대 수준의 제작 속도로 폴란드 수요에 대응하고 있다"며 "폴란드 현지 부마르 공장이 준비되는 2027년 이후에는 이 속도가 더 가속화될 수 있고, 최소한 향후 5년 이상은 폴란드향 제작 물량에 감소가 없다는 판단"이라고 강조했다.


채운샘 연구원은 "4분기에도 폴란드 수출 확대를 기반으로 영업이익의 높은 성장세가 이어질 전망"이라며 "2026년 연간 실적 역시 증익 기조가 지속될 것으로 예상하는데 폴란드 1차 이행계약 생산이 마무리될 예정이지만 올해 대비 늘어나는 2차 이행계약 물량이 연속으로 생산되며 실적 공백을 상쇄하고 매출 성장을 주도할 전망"이라고 말했다.


폴란드 외 다른 지역서 K2 수주 가능성 '솔솔'

지속해서 증가하는 수주도 실적 개선을 뒷받침하고 있다. 3분기 기준 디펜스솔루션의 수주잔고는 10조7897억원이다. 레일솔루션의 수주잔고도 18조28억원이다. 전체 수주잔고는 29조6088억원으로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 디펜스솔루션 부문에서 추가적인 수주도 가능할 것으로 기대되고 있다. 기존 폴란드뿐만 아니라 루마니아, 페루, 이라크 등에서 K2를 수출할 가능성도 커지고 있기 때문이다.


정동호 미래에셋증권 연구원은 "현재 이라크, 루마니아, 페루 등 여러 지역에서 K2 추가 수출 가능성이 점점 커지고 있다"며 "제품의 스펙 차이가 크게 없을 것으로 사료되는 만큼 당사는 여전히 향후 K2 수출 타진과 함께 내년 납품량이 증가하는 시나리오를 기대하고 있다"고 설명했다.


채 연구원은 "수요국 입장에서 현실적 선택지는 미국과 독일, 한국의 전차라는 점을 감안하면 실제 구매로 이어질 개연성이 있다"며 "2026년 상반기까지 대규모 해외수주가 확보될 경우 2027~2029년의 증익에 대한 불확실성이 해소되며 단기간에 시가총액이 확대될 가능성이 있다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

철도부문의 실적도 개선세가 이어질 것으로 기대된다. 정동호 연구원은 "2026~2028년에 인식될 해외사업들 대부분이 품질과 납기 등 기술경쟁력 기반으로 선정된 고수익성 프로젝트"라며 "철도 매출 성장률 25% 이상, 영업이익률은 1~2%에서 5~7%대까지 점진적으로 개선될 것"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기