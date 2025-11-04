[특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HLB 그룹주가 4일 일제히 급등하고 있다. 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 전략적 투자를 받자 투자자들이 관심이 집중된 모습이다.

이날 오전 9시18분 기준 HLB는 전 거래일 대비 1만650원(22.59%) 오른 5만7800원에 거래되고 있다. 같은 시간 HLB생명과학(28.59%), HLB제약(26.51%), HLB바이오스텝(26.18%), HLB테라퓨틱스(22.24%), HLB파나진(19.63%), HLB이노베이션(16.99%) 등 그룹주 전체가 급등세다.

전날 HLB그룹은 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스가 회사에 1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 밝혔다.

회사는 "HLB의 간암 신약 재신청과 담관암 신약 허가 신청을 앞두고 해외 자산운용사의 자금이 유입됐다"며 "글로벌 자본과의 협력이 본격화되는 신호탄"이라고 평가했다.

LMR 파트너스는 미국 달러 기준으로 HLB그룹에 투자하며 HLB에는 1억4000만달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를, HLB생명과학에는 500만달러 규모의 HLB 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다.

HLB가 확보한 총 1억4000만 달러의 자금 중 15%는 거래 종결과 동시에 즉시 가용자금으로 유입된다. 나머지 85%는 HLB의 해외 에스크로 계좌에 예치되며 BW 행사 조건이 충족되면 집행된다.

한편, 이날 HLB파나진은 감염성 질환을 진단하는 분자진단 시약 3종이 '유럽연합(EU) 체외진단의료기기 규정'(CE IVDR) 인증을 획득했다고 밝히며 투심을 이끌기도 했다.





HLB파나진은 이번 CE IVDR 인증 획득으로 독자 개발한 PNA(팹타이트 핵산) 기반 분자진단 기술이 국제적으로 인정받으며 글로벌 시장에서의 신뢰도 또한 높아질 것으로 기대하고 있다.





