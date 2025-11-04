내포신도시∼정안IC 연결도로 예타 선정…예산↔공주 20분대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 19.1㎞ 2차로 신설·개량 추진…세종 접근성↑ 지역경제 파급효과 5천억 원대



충남 예산군 대술면에서 공주시 정안면을 20분대에 잇는 '내포신도시∼정안IC 연결도로' 사업이 예비타당성조사 대상에 선정되며 본격 추진에 속도가 붙었다.

총연장 19.1㎞ 구간 중 9.9㎞를 신설·개량하는 이번 사업은 세종시·내포신도시 간 광역 교통망 구축의 핵심 축으로, 예산~공주 이동시간을 30분 이상 단축하고 생산유발효과 5551억 원, 고용유발 2500명 등 지역경제 활성화가 기대된다.

충남도는 지난달 31일 열린 기획재정부 재정사업평가위원회에서 '내포신도시∼정안IC 연결도로'가 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이 사업은 예산군 대술면 이티리 인근 지방도 618호선과 공주시 정안면 광정리 지방도 604호선을 연결하는 2차로 도로 신설·개량 사업으로, 전체 19.1㎞ 중 9.2㎞는 기존 도로를 활용하고 9.9㎞는 새로 조성된다.

도로가 완공되면 예산 대술면에서 공주 정안면까지 이동 거리가 현재 46㎞에서 약 20㎞ 단축되며, 이동시간도 55분에서 약 23분으로 줄어들 전망이다.

특히 국도 43호선과 연계해 세종시로의 접근성이 대폭 향상되면서 내포신도시와 세종 생활권의 연계성이 강화될 것으로 보인다.

도는 이번 사업을 통해 지역 간 연계교통망을 구축하고 균형발전 및 생활여건 개선 효과를 기대하고 있다.

또 사전 타당성 조사 결과, 생산유발효과 5551억 원, 고용유발효과 2500명, 취업유발효과 3329명으로 나타나 지역경제 파급력이 클 것으로 분석됐다.

이 사업은 지난 2020년 5월 행복청의 '행복도시 광역교통개선 대책(3차)'에 포함됐으나, 이후 세 차례 예타 선정에서 탈락했다.

그러나 내포신도시의 성장과 교통 수요 증가, 공공기관 이전 등 환경 변화에 따라 이번에 예타 대상으로 최종 선정됐다.

도는 예타 통과를 위한 후속 절차에 행정력을 집중할 방침이다. 예타는 한국개발연구원(KDI)이 교통 수요와 경제성 등을 종합 검토해 실시하며, 사업성이 확보되면 본격 추진에 들어간다.





최동석 도 건설교통국장은 "연결도로가 개통되면 도민들에게 양질의 교통서비스를 제공하고 세종과 내포신도시 간 연계성이 크게 높아질 것"이라며 "예산군, 공주시, 행복청과 함께 예타 통과에 총력 대응하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

