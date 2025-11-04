성남시, 지역 中企 9개사 세계 최대 ‘中 국제수입박람회’ 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 800억 달러 시장 공략

뷰티·푸드 등 해외판로 개척

글로벌 네트워크 확장 기대

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 5일부터 10일까지 중국 상하이에서 열리는 '제8회 중국 국제수입박람회(CIIE 2025)'에 참가한다고 4일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

'중국 국제수입박람회(CIIE, China International Import Expo)'는 중국 정부가 직접 주최하는 세계 최대 규모의 국가급 수입 박람회로, 올해로 8회째를 맞는다.

지난해 행사에는 전 세계 129개국에서 3400여 개 기업이 참가하고 약 85만 명이 방문했으며, 총 800억 달러 규모의 계약이 체결되는 등 대규모 거래가 이뤄졌다.

이번 박람회에는 성남시 소재 뷰티·푸드 등 다양한 분야의 중소기업 9개사가 참여해 우수한 제품과 기술을 선보인다. 참가 기업은 △㈜하란코스랩(기초화장품) △㈜미네랄하우스(기초화장품) △꼬랑지마카롱(디저트) △르망고㈜(스윔웨어) △㈜아마로스(뷰티기기) △아이존(의료기기) △㈜아쿠아렉스(기초화장품) △㈜온테크(AI기반 디바이스) △㈜트리니티퍼니처(침구) 등으로, 각 사는 이번 전시를 통해 혁신 기술력과 경쟁력을 홍보하고 글로벌 시장 진출 가능성을 적극 모색할 예정이다.

성남시는 부스 설치비와 물품 배송비 등을 지원해 관내 기업들이 안정적으로 참가할 수 있도록 돕고, 전시 이후에도 성과 확산과 수출 확대를 위한 후속 지원체계를 마련할 계획이다.





성남시 관계자는 "지역 기업들이 이번 해외 전시회 참가를 통해 새로운 수출 기회를 발굴하고 해외 경쟁력을 강화할 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

