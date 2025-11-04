정청래 재판중지법 대응 비판한 박홍근…"우리는 집권당, 대통령실과 불통 반복 안 돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주APEC 성과 정쟁으로 소진 우려

지도부, 대통령실과 긴밀한 소통 당부

"헌법과 국민이 우리 곁에 있다" 강조

박홍근 더불어민주당 의원은 재판중지법을 둘러싸고 대통령실과 당이 혼선을 빚은 것에 대해 쓴소리를 했다. 정청래 민주당 대표를 직접 거론하지 않았지만 일련의 혼선을 지적하며, 지도부가 대통령실과 소통을 해야 한다고 당부했다.

박 의원은 3일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 재판중지법 논란을 둘러싼 의견을 밝혔다. 재판중지법 입법에 반대 입장을 밝힌 대통령실을 두고서 그는 "매우 성공적으로 치른 경주APEC의 국가적 에너지가 자칫 불필요한 정쟁으로 소진될 뻔했는데 조기에 잘 정리한 것으로 보인다"며 "당초 '국정안정법'이든지 '재판중지법'이든지 그 명칭을 떠나 당이 입법 추진에 속도를 내는 걸 접하면서 국민에겐 타이밍도 아닐뿐더러 과유불급으로 느껴질 일"이었다고 지적했다.

박 의원은 재판중지법을 국정안정화법 등으로 부르며 본회의 처리 가능성을 시사한 지도부에 대해 "물론 스스로 국민적 신뢰를 완전히 깨뜨린 사법부와 내란의 우두머리 윤석열을 계속 두둔하는 국민의힘을 믿을 수 없기에, 만에 하나라도 대비해야 한다는 걱정을 이해하지 못한 바가 아니다"면서도 "내란 친위쿠데타도 당당히 막아낸 대한민국의 헌법과 국민이 우리 곁엔 있다"고 했다.

박홍근 더불어민주당 의원이 아시아경제 본사에서 진행된 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

국정감사 도중 재판 재개 관련 질의가 나오고 가능성을 배제하지 않는 사법부의 답변이 나온 것에 대해서 유감을 표명하면서도, 당의 대응도 문제가 있다고 지적했다.





그는 "특히 우리는 국정을 무한책임지는 집권여당이므로 대통령실과의 불통을 반복해서는 안 된다"며 "정국에 영향을 미치는 중요 현안일수록 개별 의원의 앞선 주장에 맡기지 말고 지도부가 창구를 분명히 해서 대통령실과 사전에 그리고 수시로 더 긴밀하고 정교하게 소통하여 이재명 대통령의 국정 운영에 부담은 덜고 성과는 더하는 지혜를 제대로 발휘해주기를 기대한다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

