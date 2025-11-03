UAE·필리핀, CPTPP 가입 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

필리핀과 아랍에미리트(UAE)가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입을 신청했다.

3일 일본 니혼게이자이신문의 보도에 따르면 필리핀과 UAE는 지난 8월 현재 사무국 기능을 담당하는 뉴질랜드에 신청서류를 제출했다. 두 국가의 가입신청은 지난 9월 인도네시아 이후 약 1년 만이다.

이에 따라 CPTPP에 가입을 신청하고 협상 개시를 기다리고 있는 국가는 8개국으로 늘었다. 가입을 신청한 이후 협상에 들어가려면 회원국 모두의 동의가 필요하다. 코스타리카는 현재 협상을 진행하고 있다.

한국도 가입을 검토하고 있다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 지난 9월 3일 경제장관회의 및 산업경쟁력강화관계장관회의에서 미국의 관세 조치 대책에서 "유사 입장국 간 경제동맹 네트워크를 확보하기 위해 가입을 검토하겠다"고 했다.





CPTPP는 아시아·태평양 지역 국가들이 결성해 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)이다. 지난해 12월 가입한 영국을 포함해 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 칠레, 말레이시아, 베트남, 싱가포르 등 총 12개국이 현재 회원국이다. 기존에는 미국도 포함된 환태평양경제동반자협정(TPP)으로 추진되다가 미국이 도널드 트럼프 1기 행정부 때인 2017년 탈퇴를 결정하면서 일본 등이 주도해 CPTPP로 발효됐다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

