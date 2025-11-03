한국GM, 지난달 3만9630대 판매…내수 39.5%↓

GM 한국사업장이 지난달 3만9630대를 판매했다고 3일 밝혔다. 전년 동월 대비 20.8% 감소한 수치다.
해외에서 3만8436대를 팔았다. 쉐보레 트랙스 크로스오버가 2만4271대 판매, 실적을 이끌었다. 쉐보레 트레일블레이저는 1만4165대 팔렸다.
내수에서는 지난해 같은 보다 39.5% 줄어든 1194대를 판매했다. 쉐보레 트랙스 크로스오버가 959대 팔렸다.
구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "조업 손실에도 쉐보레 트랙스 크로스오버가 올해 1월부터 9월까지 국내 승용차 수출 1위를 기록하는 등 쉐보레 차량을 향한 수요가 여전히 높다"며 "서비스 만족도를 높이는 동시에 다양한 마케팅 활동을 통해 더욱 많은 이들이 우리 제품을 신뢰하고 선택할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
