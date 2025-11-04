본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

카드 빅데이터는 말한다…"SSM 출점 후 음식점·편의점 매출 증가"

박재현기자

입력2025.11.04 09:04

수정2025.11.04 09:06

시계아이콘02분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'SSM가맹점 정책 개선 방안' 국회 세미나
SSM 절반(47%)은 소상공인 운영 가맹점
"프랜차이즈 중 SSM만 규제 대상…법제 충돌"
전문가들 "SSM 가맹점 규제 예외 적용 필요"

전국 기업형슈퍼마켓(SSM) 절반 가량은 소상공이 운영하는 가맹점이며, SSM 출점 이후 음식점과 편의점 매출이 늘어나는 등 골목상권 활성화 효과가 나타나는 분석이 나왔다. 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)에 대한 영업규제가 담긴 유통산업발전법 일몰 연장 법안의 국회 처리가 임박한 가운데 경제 효과에 대한 꼼꼼한 분석 없이 입법을 강행한다는 비판이 나온다.


4일 업계에 따르면 조춘한 경기과학기술대학교 교수는 전날 서울 영등포구 국회의원회관에서 열린 'SSM 프랜차이즈 가맹점 정책 개선 방안' 세미나에서 이같은 내용의 연구 결과를 발표했다.


조 교수가 280개 SSM 출점 1년 전후 A카드사의 이용자 빅데이터를 분석한 결과, SSM가 출점한 뒤 반경 1㎞ 이내 대형마트의 매출은 감소한 반면, 음식점과 편의점 매출은 증가한 것으로 나타났다. SSM는 대형마트와 경쟁 관계이지만, 음식점이나 편의점 등 골목상권의 경우 집객효과를 촉진하는 보완적 관계라는 이야기다.

카드 빅데이터는 말한다…"SSM 출점 후 음식점·편의점 매출 증가" 3일 오후 서울 영등포구 국회의원회관에서 'SSM 프랜차이즈 가맹점 정책 개선 방안' 세미나가 열린 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 박재현 기자
AD

SSM 출점 전후 신용카드 이용자 데이터 분석 결과

조 교수는 "SSM 출점은 동일 업종에는 제한적 경쟁 효과를, 생활서비스 업종에는 상권 활성화 효과를 가져오는 이중적 구조로 나타났다"며 "음식점과 편의점의 경우 상권내 유동 인구와 체류시간을 증가시켜 음식점의 외식 수요와 편의점의 보조소비 수요 확대로 인해 SSM과 상호보완적 관계를 형성할 수 있다"고 전했다.


그러면서 "SSM은 반경 300~500m 내 근린 상권에 위치해 고객 흡입력에서 대형마트 다음 수준으로 높고, 매출의 9할 이상이 식품으로 온라인과 경쟁할 수 있는 상품군 중심으로 구성됐다"며 "개인이 운영하는 동네 슈퍼가 SSM 가맹으로 전환하면 평균 매출이 상승하고, 소상공인이 본사의 물류·표준운영 인프라를 공유해 소상공인의 운영 효율과 가격경쟁력을 개선할 수 있다"고 덧붙였다.


실제 지난해 기준 전국 1433개 SSM 가운데 소상공인이 운영하는 가맹점은 47%(668개)에 달했다. 유통산업발전법이 제정된 2103년 가맹점 형태의 SSM은 전체 1293개 중 225개 그쳤지만, 경험과 자본이 부족한 소상공인 사이에서 소자본 창업 아이템으로 부상하면서 늘어난 것이다.


소상공인 운영 SSM 가맹점 47%…가맹사업법과 법제 충돌
카드 빅데이터는 말한다…"SSM 출점 후 음식점·편의점 매출 증가"


이 때문에 프랜차이즈 업종 중 SSM 가맹점만 영업규제 대상인 것은 형평성에 어긋난다는 지적이다. 조 교수는 "대기업이 운영하는 편의점, 베이커리, 카페 등의 가맹점에 대한 영업규제는 없고 프랜차이즈 가맹점 중 영업규제를 받는 곳은 SSM이 유일하다"며 "현행 유통법에서 편의점, 다이소, 베이커리 등 가맹점은 민생회복 소비쿠폰 사용처로 분류되지만 SSM 가맹점에서는 사용이 불가해 형평성을 상실했다"고 지적했다.


이어 "동네 슈퍼를 SSM 가맹점으로 전환해 생존을 지원하고, 소상공인의 성공적인 창업과 지속적인 경영을 지원하기 위해 가맹점에 대한 영업규제 예외 적용이 필요하다"고 강조했다.


현행 유통산업발전법은 전통시장과 중소 유통 보호를 위해 대형마트와 준대규모점포(SSM 포함)에 대해 ▲자정에서 다음 날 오전 10시까지 영업시간 제한 ▲월 2회 의무휴업 ▲전통상업보존구역 내 출점 금지 등을 적용하고 있다. 그러나 해당 규제가 시행된 지 10여년이 지난 현재, 코로나19를 기점으로 온라인 플랫폼이 폭발적으로 성장했지만 오프라인 유통 시장은 침체되면서 해당 규제가 오히려 지역 상권의 위축을 불러오고 있다는 지적이 나온다.


전문가들 "SSM 가맹점 규제, 정책 본래 취지에 어긋나" 한목소리

김경배 한국지역경제살리기중앙회 회장은 "온라인 중심으로 시장이 재편되면서 오프라인 유통 전체가 어려움을 겪고 있는데, 특히 대형 유통업체보다 경영 여건이 훨씬 열악한 중소형 슈퍼마켓의 경우 생존을 위해 SSM 프랜차이즈 가맹점으로 전환하는 사례가 급증하고 있다"며 "개인 슈퍼에서 SSM 프랜차이즈로 전환한 점주들도 모두 지역의 소상인임에도 불구하고 대기업과 동일한 규제 틀 안에 묶는 것은 형평에도 맞지 않고, 정책의 본래 취지에도 어긋나는 것"이라고 지적했다.

카드 빅데이터는 말한다…"SSM 출점 후 음식점·편의점 매출 증가" 연합뉴스

가락동에서 이마트에브리데이 가맹점을 운영하고 있는 임동일 점주는 "영업 규제로 힘든 상황인데, 소비쿠폰 사용처에서도 제외되면서 기존고객의 이탈이 심각해 매출이 많이 감소했고 정책적으로 소외된 느낌이 들어 매우 힘들었다"고 토로했다. GS더프레시 가맹점을 운영하는 정재훈 점주 또한 "그동안 지역 대리점 폐점으로 상품 조달에 어려움 겪었었는데, 프랜차이즈 가맹점을 하면서 다양한 상품을 판매할 수 있을 뿐만 아니라, 점주 입장에서도 매장관리와 고객 관리에 집중할 수 있어 크게 도움이 되고 있다"고 하였다.


전문가들 또한 정책적 뒷받침이 필요하다는 데에 동의했다. 송태호 부산대 교수는 "소상공인과 매칭펀드 형태로 이루어지는 유통업종의 경우 소상공인을 역차별하는 현재의 유통산업발전법은 합리적으로 개정해야 한다"며 "정부는 시장 분석을 통해 유통사업자 간 상생과 소비자 후생을 높이는 합리적인 전략을 마련해야 한다"고 제언했다. 좌장을 맡은 박정은 이화여자대학교 교수 또한 "SSM 가맹점은 중소상인의 경쟁력 강화를 위한 수단이면서 유통 대기업과 자영업자가 협력할 수 있는 상생형 모델"이라며 "SSM 가맹점은 유통업의 지배자가 된 온라인 유통, 규제 사각지대를 틈타 급속히 골목상권을 잠식한 식자재마트, 중소슈퍼마켓을 대체한 편의점 등 유통 강자와의 경쟁에서 살아남기 위한 중요한 방편 중 하나이기 때문에 정부와 국회의 정책적 뒷받침이 필요하다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 지난 9월25일 전체회의에서 현행 대형마트와 SSM의 영업제한을 4년 연장하는 '유통산업발전법 개정안'을 의결했다. 해당 법안이 법제사법위원회와 국회 본회의를 통과하면 SSM 관련 규제는 2029년 11월 2월까지 연장된다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기