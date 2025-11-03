코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 2% 넘게 상승하며 4200선을 넘겼다. 사상 최고치를 다시 경신했다.

코스피 지수가 장 초반 2% 가까이 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자

AD

코스피는 3일 오후 12시51분 기준 전 거래일 대비 99.74포인트(2.43%) 오른 4207.24를 기록했다.

투자자별로는 개인이 4543억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 4001억원과 264억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자, 전기·가스가 4% 이상 올랐다. 또한 증권도 3.24% 뛰었으며 운송장비·부품, 기계장비, 금융 등이 1% 이상 상승했다. 반면 건설은 2.98% 밀렸으며 운송·창고도 2% 이상 빠졌다. 또한 섬유·의류, 비금속, 보험 등은 1% 이상 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전 거래일 대비 3700원(3.44%) 오른 11만1200원에 거래됐다. SK하이닉스는 9.84% 급등하고 있으며 한화에어로스페이스도 7.46% 뛰고 있다. 이 밖에 HD현대중공업과 NAVER도 각각 5.17%, 3.36% 상승 중이다. 반면 기아는 1.17% 하락하고 있다.

코스닥은 전 거래일 대비 11.50포인트(1.28%) 상승한 911.92를 기록했다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 2110억원과 51억원을 순매도하고 있다. 반면 외국인은 2472억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 기계·장비가 3.92% 오르고 있다. 또한 전기·전자, 화학 등도 1% 이상 상승하고 있다. 반면 비금속, 종이·목재, 섬유·의류, 음식료·담배, 운송·창고, 출판·매체 등도 1% 이상 하락하고 있다.





AD

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전 거래일 대비 2만6500원(5.42%) 오른 51만5000원에 거래됐다. 또한 로보티즈와 레인보우로보틱스는 각각 24.49%, 13.75% 상승하고 있다. 반면 HLB는 3.70%, 펩트론은 4.25% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>