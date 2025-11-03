196초 내내 극찬…"韓과 함께 할 수 있어 영광" 헌정 영상 올린 엔비디아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유튜브에 한국 헌정영상 게재

초고속 성장사·미래 잠재력 주목

"한국, 황금기 향해 더 높이 나아가"

"함께 할 수 있게 돼 영광으로 생각한다. 기적이 계속되는 바로 이곳 한국에서."

엔비디아는 한국에서 대유행한 e스포츠 '스타크래프트'도 거론하며 "PC방이라는 새로운 경기장이 탄생했고 엔비디아 지포스는 새로운 플레이어들의 장비가 됐다"고 소개했다. 엔비디아 유튜브

AD

최신 그래픽 처리 장치(GPU) 26만장 이상을 한국에 공급하기로 한 '인공지능(AI) 제왕' 엔비디아가 한국의 산업 발전을 격찬하고, '차세대 산업혁명'을 주도할 한국의 잠재력을 조명하는 3분가량의 한국 헌정 영상을 올렸다. 엔비디아는 "한강의 기적을 일군 한국과 함께할 수 있어 영광"이라며 한국과의 AI 파트너십에 대한 기대를 드러냈다.

3분 16초간 몰아치는 韓 극찬

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 31일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 마지막 특별 세션에서 연설하고 있다.

엔비디아는 지난달 31일 유튜브에 '한국의 다음 산업 혁명'(Korea's Next Industrial Revolution)이라는 제목의 3분 16초짜리 영상을 공개했다.

한국말 내레이션에 영어 자막이 달린 이 영상은 "대한민국, 한강의 기적을 일궈낸 나라. 여러분의 결단력과 희생으로 단순한 재건을 넘어 역사상 가장 빠른 산업화를 이뤘다"는 설명으로 시작한다. 이어 "작은 공방에서 시작해 대규모 공장에 이르기까지 오늘날의 한국을 만들었다. 철강, 반도체, 전자제품, 선박, 자동차 그리고 기술을 통해 전 세계 가정에 한국의 이름을 알렸다"고 한국을 소개했다.

'한강의 기적' 일군 한국의 역사 전해

영상은 1957년 완공된 괴산댐부터 제일제당 설탕 공장, LG 창업주가 설립한 금성사, 현대차 창립 첫해 공장, 삼성이 처음 개발한 반도체 등 한국의 산업 역사를 보여주는 다양한 사진·영상 자료들도 구성됐다. 엔비디아 유튜브

영상은 1957년 완공된 괴산댐부터 제일제당 설탕 공장, LG 창업주가 설립한 금성사, 현대차 창립 첫해 공장, 삼성이 처음 개발한 반도체 등 한국의 산업 역사를 보여주는 다양한 사진·영상 자료들도 구성됐다.

엔비디아는 한국에서 대유행한 e스포츠 '스타크래프트'도 거론하며 "PC방이라는 새로운 경기장이 탄생했고 엔비디아 지포스는 새로운 플레이어들의 장비가 됐다. e스포츠는 모두의 무대가 됐고 챔피언은 국민의 염원을 안고 우승을 거머쥐었다"고 소개했다.

영상은 지구촌 한류 열풍도 조명하면서 "(세계는) K팝, K드라마, K뷰티, K스타일에 빠졌고 떠오르는 세대는 한국의 황금기를 향해 더욱더 높이 나아가고 있다"고 평가했다.

영상은 지구촌 한류 열풍도 조명하면서 "(세계는) K팝, K드라마, K뷰티, K스타일에 빠졌고 떠오르는 세대는 한국의 황금기를 향해 더욱더 높이 나아가고 있다"고 평가했다. 엔비디아 유튜브

또 AI 혁명이 도래한 가운데 한국이 반도체에 이어 AI 인프라를 구축하고 있다면서 "삼성, 현대, SK에서부터 네이버와 LG에 이르기까지 디지털 트윈, 스마트 로봇, 스마트 팩토리. 산업 혁명에서 AI 혁명으로 한국은 새로운 미래를 만들어 가고 있다"고 한국을 치켜세웠다. 엔비디아는 "(한국과) 함께 할 수 있게 돼 영광으로 생각한다"면서 영상을 마무리했다.

"산업 혁명에서 AI 혁명으로…새로운 미래"

엔비디아는 최대 14조원에 달하는 GPU 26만장을 한국에 공급하기로 하면서 한국과의 AI 파트너십을 '동맹' 수준으로 격상시켰다. 엔비디아 유튜브

엔비디아는 최대 14조원에 달하는 GPU 26만장을 한국에 우선 공급하기로 하면서 한국과의 AI 파트너십을 '동맹' 수준으로 격상시켰다. 이는 현재 국내에 있는 엔비디아 GPU(4만5000개)의 5배 이상으로, 최신 초대형 데이터센터 2기 이상을 한 번에 가동할 수 있는 규모다.





AD

전 세계가 GPU 공급을 원하는 상황에서 엔비디아가 한국을 낙점한 데에는 한국이 반도체·제조·통신·게임·AI 스타트업 등 탄탄한 밸류체인을 구축했고, AI 인프라를 실제 산업으로 전이시킬 수 있는 시장이라는 점이 크게 작용한 것으로 전해졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>