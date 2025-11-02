올해 국내 친환경차 판매 최다 기록…3분기만에 40만대 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 사상 처음 연간 50만대 돌파 유력

올해 국내 친환경차 판매가 3분기 만에 40만대를 돌파하며 역대 최고 기록 경신이 유력해졌다.

2일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 1∼3분기 현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티 등 국내 완성차 5개사의 친환경차 판매는 41만7838대로, 지난해 같은 기간 대비 31% 증가했다.

친환경차는 하이브리드차(HEV)를 비롯해 전기차(EV), 플러그인하이브리드차(PHEV) 등을 포함한다.

국내 완성차 업계가 3분기 만에 친환경차 판매 40만대를 넘긴 것은 이번이 처음이다. 이 추세가 이어질 경우 지난해 연간 판매 규모(45만7321대)를 뛰어넘어 사상 처음으로 연간 50만대 돌파가 가능할 전망이다.

특히 친환경차는 같은 기간 국내 완성차 내수 판매(103만6912대)의 40% 이상을 차지해 점유율 기준으로도 역대 최고치를 기록했다.

현대차 전기차 아이오닉 9. 현대차 제공

성장세를 이끈 것은 전기차다. 올해 들어 3분기까지 국내 완성차 업체의 전기차 판매는 10만3371대로, 전년 동기 대비 49% 증가했다. 이는 지난해 연간 판매량(9만2428대)을 이미 초과한 수치로, 처음으로 3분기 만에 10만대를 넘겼다.

신형 전기차 출시 확대, 충전 인프라 개선, 정부 보조금 정책 안정 등이 주요 요인으로 꼽힌다.





하이브리드차 역시 꾸준한 성장세를 이어갔다. 1∼3분기 판매량은 30만9529대로 전년 동기 대비 25% 늘며 처음으로 3분기 만에 30만대를 넘어섰다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

