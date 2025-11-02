김정은, 한중 회담날 특수부대 방문…"싸우면 이기는 강군"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김정은 북한 국무위원장이 한중정상회담이 열린 1일 특수작전부대를 시찰하며 무력 강화 의지를 밝혔다.

조선중앙통신은 2일 김 위원장이 전날 인민군 제11군단 지휘부를 방문했다고 보도했다.

'폭풍군단'으로 불리는 11군단은 북한의 최정예 특수작전부대다. 지난해 러시아 쿠르스크 지역에 파병돼 현대전의 전술을 습득했다.

김 위원장은 먼저 부대 내 혁명사적관을 돌아보며 "전군을 이 부대처럼 싸우면 반드시 이기는 강군으로, 영웅군대로 만들자는 것이 우리 당의 의지이고 염원"이라고 했다.

또 상황별 군사행동 계획을 보고받은 뒤 특수작전 역량을 발전시키기 위한 전략적 방침과 중요 과업들을 제시했다고 통신은 전했다.

김 위원장은 또 "무력의 중추적 핵심역량을 강화하기 위한 군사조직기구적 대책을 취할 필요성"을 언급하며 당중앙군사위원회가 기구 개편 문제를 본격적으로 검토하게 된다고 예고했다.

이어 "전쟁과 전투의 승패를 가름하는 근본요인은 사상"이라고 강조했다. 그는 전투원들의 훈련을 참관하면서 "세상에서 가장 저열하고 비열한 적수"라는 언급을 했지만, 한국이나 미국을 직접적으로 언급하며 적대감을 드러내진 않았다.

이번 시찰은 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장과 노광철 국방상, 리영길 군 총참모장, 정경택 군 총정치국장 등이 수행했다.





한편, 북한은 박명호 외무성 부상 명의로 담화를 내고 한중정상회담에 한반도 비핵화가 의제로 올랐다는 한국 대통령실의 발표에 대해 "개꿈"이라며 반발했다. 다만 이날 보도에선 관련 언급이 없었다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

