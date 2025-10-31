시진핑 "황남빵 맛있다"…이 대통령, 200상자 더 보냈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시진핑 감사인사에 200상자 추가로 보내

"황남빵 맛있게 먹었습니다."

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 11년 만에 방한한 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 30일 이재명 대통령에게 꺼낸 말이다. 두 정상은 오는 1일 정상회담을 하루 앞두고 이날 처음 마주했다.

시진핑 중국 국가주석과 중국 측 대표단에게 보낸 황남빵 사진. 대통령실

이 대통령은 이날 오전 9시 21분부터 APEC 회의장 입구에 마련한 포토월에서 APEC 회원 21국 대표들을 맞이했다. 당시 시 주석은 마지막에서 다섯 번째 순서에 입장할 예정이었지만, 가장 마지막 순서에 입장했다.

이때 이 대통령은 서로 인사한 뒤 악수를 나눴다. 이 대통령이 미소를 지으며 인사를 건네자 시 주석은 고개를 끄덕였다. 이후 기념 촬영을 마친 두 정상은 회의장 안으로 같이 이동했는데, 이때 시 주석이 "황남빵을 맛있게 먹었다"고 말다. 이를 들은 이 대통령이 큰 웃음을 터트리며 "감사하다"는 뜻을 전하는 장면도 카메라에 잡혔다.

31일 대통령실 브리핑에 따르면 이 대통령은 시 주석에게 '경주의 맛을 즐기기 바란다'는 메시지와 함께 갓 구운 따뜻한 황남빵을 한식 보자기에 포장해 선물했다. 이날 오전에는 중국 대표단에도 황남빵 200상자를 추가로 전달했다고 한다. 경주의 명물 '황남빵'은 외교부가 지정한 APEC 정상회의 주간 공식 협찬사로, APEC 정상회의 참석자들에게 디저트로 제공되고 있다.





이 대통령과 시 주석은 내일(다음 달 1일) 한중 정상회담에서 다시 만날 예정이다. 시 주석은 국빈 자격으로 지난 30일 입국해 2박 3일 방한 일정을 소화 중이다.





