'1인 2역'하며 여성 협박, 성폭행한 30대 男

서초경찰서, 박모씨 불구속 송치



카카오톡에서 '1인 2역'을 하며 여성들을 협박해 성폭행한 30대가 붙잡혔다.

연합뉴스는 31일 서울 서초경찰서가 2022년께부터 3년여 동안 여성 수십명을 협박해 성폭행한 혐의로 30대 박모씨를 지난 17일 검찰에 불구속 송치했다고 보도했다. 피해자 중에는 미성년자도 있다고 알려졌다. 박씨가 2022년부터 3년 간 전국을 돌아다니며 접근한 여성은 100여 명으로 조사됐다.

서울 서초경찰서. 연합뉴스

박씨는 피해자들에게 중고거래 플랫폼을 통해 연락처를 알게 된 것으로 알려졌다. 박씨는 이들에게 직거래하자며 만남을 요구했는데, 피해자들은 부담을 느껴 연락을 끊었다.

이후 피해자들은 박씨의 전 여자친구라고 주장하는 A씨의 연락을 받았다. A씨는 "박씨가 당신을 성희롱했다"고 메시지를 보내면서 함께 '복수'하자고 제안했다. 피해자들은 '박씨를 협박하라'는 A씨의 지시를 따랐다. 그러면서 박씨가 나체 상태로 성희롱 사실을 인정하고 사과하는 영상을 받아냈다.

수 시간 후 피해자들은 박씨의 연락을 받았다. 박씨는 "내가 당한 불법촬영과 협박 피해를 경찰에 신고하겠다"며 "먼저 만나서 해결해보자"고 압박했다. 두려움과 죄책감을 느낀 피해자들은 박씨 손에 이끌려 모텔로 들어가 성폭행당했다.

사건과 관련해 한 피해자가 고소했고 경찰은 수사에 착수했다. 그 결과 경찰은 박씨가 1인 2역으로 전 연인 행세를 하며 피해자들과 연락해 협박을 유도한 것으로 결론 내렸다. A씨도 실존 인물이 아니었다.

경찰은 박씨가 여성 100여명과 같은 수법으로 연락하고 전국을 돌아다니며 범행한 정황을 발견했다. 다만 경찰에 피해를 진술한 이들은 20∼30명이었다.

박씨는 청소년성보호법 위반(성착취물 제작 및 강간 등), 아동복지법 위반(음행 강요·매매·성희롱), 강간, 협박 등 10여개 혐의를 받는다. 경찰은 지난 8월 말 A씨를 상대로 구속영장을 신청했다. 검찰은 "보완수사가 필요하다"며 반려했고, 경찰은 구속영장을 다시 신청할 계획이다.





피해자 중 한 명을 대리하고 있는 법률사무소유 박성현 대표변호사는 연합뉴스에 "피해자는 자신이 가해자인 줄 알고 박씨의 요구에 응할 수밖에 없었다"고 설명했다. 그러면서 "피해가 발생한 지 3년 가까이 지난 지금까지도 정신과 상담을 받고 있다"고 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

