[경주APEC]김혜경 여사, 불국사서 배우자 행사…'케데헌' 복주머니 선물

복주머니 안에 핫팩 넣어 배우자들에게 선물

스님 문화유산 해설, 한식 만들기·다도 체험

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 한국의 세계문화유산인 불국사에서 6개 경제체 대표 배우자 행사를 열었다.

연합뉴스

31일 전은수 대통령실 부대변인의 서면브리핑에 따르면 경북 경주 불국사에서 김 여사는 6개 경제체 배우자들을 초청해 배우자 행사를 주최했다. 다이애나 폭스 카니 여사(캐나다), 아만드 럭슨 여사(뉴질랜드), 루이즈 아라네타 마르코스 여사(필리핀), 루즈루이 여사(싱가포르), 린원쉬엔 영애(대만), 타나논니라밋 여사(태국)가 참석했다.

김 여사는 이날 한복을 입고 배우자들을 영접했다. 배우자들이 "의복이 너무 아름답다"고 칭찬하자 김 여사는 "한국의 전통의상인 한복이다"라며 한복을 소개했다.

이날 행사에서 김 여사는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장해 주목받은 전통 복주머니 안에 핫팩을 넣어 배우자들에게 선물했다. 김 여사는 "복주머니의 황금빛 복(福) 글자는 행복과 행운을 상징한다"며 "받는 순간부터 복이 깃드는 마음을 전한다"고 했다. 이어 "참석하신 모든 분께 늘 행운과 행복이 함께하길 바란다"고 덧붙였다.

연합뉴스

기념 촬영은 불국사의 대표 상징물인 청운교와 백운교를 배경으로 복주머니를 들고 진행했다. 이후 이들은 스님들의 문화유산 해설을 듣고, 무설전에서 콩을 주재료로 한 다식 만들기 한식 체험 프로그램에도 참석했다. 이후 우전 녹차를 곁들인 다도 체험도 진행했다. 행사 운영은 서울 진관사 스님들이 맡았다.





김 여사는 "불국사의 석단을 밟는 발걸음마다 과거와 현재, 동양과 서양, 사람과 사람을 잇는 다리가 놓였다"며 "이날의 만남이 APEC을 넘어 인류가 공존의 길로 나가는 아름다운 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

